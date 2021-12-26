تراند اليوم : نتائج التوجيهي 2017 فلسطين .. نتيجة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم ( نتائج التوجيهي 2017 برقم الجلوس )

ننشر لكم طلاب الثانوية الأعزاء نتائج الثانوية العامة في فلسطين بعدما أعلنت اليوم الاثنين نتائج الثانوية العامة بنسبة مبشرة عن نتائج التوجيهي للعام الماضي التي صدمت الطلاب الملتحقين بالامتحانات،وسيتم بداية المؤتمر الصحفي لنتائج الثانوية العامة نشر أسماء العشر الأوائل على مستوي فلسطين وباقي الاسماء ستتاح حسب رقم الجلوس كما أعلنت وزارة التربية والتعليم.

وسيتم نشر نتائج الثانوية العامة خلافاً للأعوام الماضية حيث كانت تنشر برقم الجلوس والاسم فلقد دعت وزارة التربية والتعليم لأهالي الطلبة للتريث في البحث عن الدرجات وطالبت بضرورة عدم إستخدام المفرقعات النارية في الشوارع والمنازل.

وأنهت الجامعات الفلسطينية بغزة الاستعدادات لاستقبال الطلبة الجدد للعام 2017م،حيث تم تشكيل لجنة لاستقبال الطلبة الجدد من العمادات والدوائر ذات العلاقة والمتمثلة في الشئون الأكاديمية، والشئون الإدارية، وعمادة الجودة والتطوير، وعمادة القبول والتسجيل، والعلاقات العامة.

و تم إعداد خطة متكاملة لاستقبال الطلبة الجدد، وتحضير المستلزمات لذلك من تحديد الأماكن، وتخصيص الموظفين، وتوفير الأجهزة، وتجهيز المطبوعات ورزمة القبول للطلبة الجدد، والتواصل مع الجهات الإعلامية الداخلية والخارجية من إذاعات وفضائيات، لتوضيح البرامج والخدمات التي تقدمها الجامعة من حيث المنح، والبيئة الجامعية التي توفرها، والتخصصات الجديدة التي تطرحها.

وبخصوص التسجيل وتعبئة طلبات الالتحاق، سوف تزداد أعداد المسجلين والملتحقين فور الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، مشيراً إلى أن الجامعة خصصت أماكن لتوجيه وإرشاد الطلبة الجدد من حيث المساعدة في عملية التسجيل، والإجابة على الاستفسارات، والتوجيه في كيفية اختيار التخصص المناسب، وأكد الأستاذ الدكتور الحولي حرص الجامعة على تحسين نوعية الخدمة التعليمية المقدمة للطلبة من خلال توفير القاعات الدراسية، وتجهيز المختبرات العلمية، وتوفير المرافق المناسبة والمساندة للبيئة التعليمية.

ويمكنكم الحصول على النتائج من هنا