تراند اليوم : العاب بنات 2016 جديدة.. العاب فرايف friv تلبيس باربي ( العاب طبخ البامية ) 2016

زهراتنا الجملات نقدم لكم في تشكيلة جديدة أحلا العاب بنات قص شعر و تسريحات جديدة، العاب فرايف friv تلبيس شعر ستايل وموديلات جديده في صالون قص الشعر , عليك في لعبة قص شعر بنات ستايل ان تجعلي تسريحلة البنت الجميلة اخر ستايل شيك حديث , وذالك بإستخدامك ادوات صالون قص شعر البنات بإستخدام سشوار الشعر لتجفيفه واستخدام المشط لتمشيط الشعر وتسريحة واستخدام ربطات او مشدات الشعر لعمل شعر مجعد او كوي الشعر , وبعد ذالك إختاري القبعة والفساتين المناسبة للبنات ستايل.

ولعبة هيلو كيتي تلبيس جديدة ومسلية للبنات, تقومي باللعبة مع القطة لولو كاتي الجديدة وتختاري ستايل بنات جميلىل جدا ورائعة من فساتين هيلو كيتي واكسسواراتها وربطة الشعر العديد من المراحل التي ستكتشفينها اثان اللعب مع القطة الكيوت لولو كاتي وتلبيسها الحذاء وحقيبة اليد العبيها الان.

ولعبة تلبيس الاميرة اريل حورية البحر الجديدة وتلبيس اخر حاجة ستايل تختاري للاميرة اجمل الملابس الموجودة لديها من فساتين وتسريحات شعر واكسسوارات والعديد من الملابس على شكل 3 مراحل يمكنك اختيار ستايل كول وجديد ومميز من العاب تلبيس على موقع العاب بنات لولا الجديدة جدا لبنات العبيها الان واستمتعي مع جديد اريل حورية البحر ذات الشعر الاحمر.

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ولعبة تلبيس بنات شيك, العاب بنات جديدة شيك اخر حاجة تقومي بعمل السلاسل وتشبيك قطع المجوهرات الملونة داخل السلسلة ومن ثم تقومي بتجميعها على شكل طبقات والانتقال الى اختيار اجمل ملابس بنات شيك حلوة تختاري التيشيرتات والبنطلونات والفساتين والعديد من الملابس الجميلة مع الاحذية وحقيبة اليد التي تجدي الوان واشكال منها واخيرا تختاري اما ربطة الشعر او قبعة للبنات الشيك.

ولعبة بنات صغار مكياج وتلبيس في منتهى الروعة , ستقومي باختيار تسريحات شعر بنات صغار اولا , واختيار اللون كما موضح لك في بداية اللعبة وكيفية اللعب , ومن ثم تقومي بالإنتقال الى مكياج الوجه واختيار لون وشكل وملاحم العيون للبنات الصغار , واخيرا ستقومي بتلبيس البنات اجمل الملابس الرائعة.

ولعبة صالون الاستجمام والعناية بالجسم والتدليك للبنات , تقومي في صالون الاستجمام والراحة باستخدام احدث واحم الخلطات الخاصة بالجسم والظهر اللعبة تلعب على شكل 3 مراحل في كل مرحة تجدي ما يعجبك من تلبيس ومكياج والمزيد من المراحل الجديدة والرائعة, العبي كل جديد من العاب بنات لولا وشاركي اللعبة مع اصدقائك واستمتعو في العاب استجمام و تنظيف البشرة الجديدة من العاب بنات لولا للبنات فقط.

ولعبة بيبي هازل مستشفى الحيوانات الاليفة مع اصدقائها والحيوانات الاليفة باللعب في حديقة الملاهي ويقومو باللع مع الحيوانات , وبعد حدوث شجار بين القط الاسود وارنب بيبي هازل يتعرض الارنب الاليف الى جروح وخدوش واحمرار في العيون بسبب مخالب القط الاسود.