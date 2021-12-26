تراند اليوم : نتائج التوجيهي 2017 بالاسم .. نتيجة التوجيهي بالاسماء كشف كامل

إليكم طلاب الثانوية العامة في فلسطين وفق النظام الجديد المعروف بإنجاز نقدم لكم عبر الخليج 365 نتائج التوجيهي لعام 2017 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بعدما إنتهت عمليات رصد العلامات في الكونترولات الخاصة بالتصحيح، في جميع محافظات الوطن.

وستظهر نتاج الثانوية العامة في جميع المدن التالية عبر موقع الوزارة كالتالي:اريحا،الخليل، القدس،بيت لحم،جنوب الخليل،جنوب نابلس،جنين،خان يونس،رام الله،رفح، سلفيت،شرق خان يونس،شرق غزة،شمال الخليل،شمال غزة،ضواحي القدس،طوباس،طولكرم،غرب غزة،قباطية،قلقيلية،نابلس،يطا.

ويمكن للطلاب الحصول على نتائجهم عبر رابط الوزارة من هنا