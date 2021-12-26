تراند اليوم : هل التدليك بالزيت يخفف آلام المفاصل ؟

مشرق نيوز

آلام المفاصل شائعة جدًا نظرًا لنمط الحياة المستقر الذي يتضمن جلوسا كثيرًا في المكتب والبيت والسيارة. لكنها مشكلة صحية قديمة، الجديد فيها أنها أصبحت تهاجم الناس بعد بلوغ الـ 30.

ومن العلاجات التي يتم ترويجها من غير المتخصصين التدليك بالزيوت لتخفيف آلام الفاصل لكن الحقيقة أنها ليست ناجحة، بل تؤدي مع استخدام بعض المراهم والزيوت إلى تطوّر مشكلة التهاب المفاصل لاحقاً، إليك لماذا؟

التدليك بالزيت لا يمكنه علاج التهاب المفاصل، حتى أنواع التدليك التايلندي التي تروج لنفسها كعلاج لالتهاب المفاصل لا تنجح

التدليك ينجح أكثر بالنسبة لعلاجات الجلد والعضلات، وليس المفاصل. إذا كان لديك تشنج في العضلات أو التهاب حول المفصل قد يتسبب التدليك في خدش بعض أجزاء المفصل، خاصة إذا كان المدلّك قليل الخبرة.

التهاب المفاصل يعني وجود تآكل بالغضروف، وهي علامة على تطوّر مشكلة التهاب المفاصل. إذا كنت تشكو من آلام في المفصل راجع طبيب أخصائي للحصول على العلاج المناسب