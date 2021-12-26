تراند اليوم : فندق شاطئ الظفرة يحتفي برأس السنة الميلادية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة،25 ديسمبر 2021: دعا فندق شاطئ الظفرة المطل على البحر بالمنطقة الغربية من إمارة أبوظبي، ضيوفه للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة ضمن أجواء مفعمة بالبهجة والسرور. ويتيح الفندق للعائلات المكونة من شخصين بالغين وطفلين الحصول على وجبة إفطار مجانية خلال فترة الإقامة.

يمكن للعائلات والأصدقاء الاحتفال بالعيد بطريقة مميزة بعيدًا عن صخب حياة المدينة في هذا الفندق الفاخر الذي يمتاز بغرفه الواسعة وأجوائه العائلية الدافئة وترحيبه بإقامة الحيوانات الأليفة المدللة التي تشكل جزء من العائلة.

ويعد فندق شاطئ الظفرة الملاذ الأمثل لقضاء فترة الأعياد، حيث يمكن للضيوف صنع ذكريات لا تنسى مستمتعين بالمشهد الخلاب للمياه الزرقاء المتلألئة مع ممارسة الأنشطة الشاطئية الممتعة برفقة كافة أفراد العائلة بما في ذلك حيواناتهم الصغيرة المدللة. كما يمكن لعشاق المغامرة الاستمتاع بطيف واسع من الرياضات المائية المثيرة في منتجع دانات جبل الظنة الذي يقع على مقربة من فندق شاطئ الظفرة.

سيتمكن النزلاء من الاستمتاع بالعديد من خيارات الطعام مع طيف واسع من المشروبات المنعشة. ومقابل 69 درهمًا إماراتيًا للشخص الواحد، يمكن للضيوف الاستمتاع ببوفيه تشكيلة متنوعة من المأكولات الشهية مع كمية غير محدودة من المشروبات الفاخرة في مطعم "ميادين، وذلك من الساعة 6:30 مساءً حتى 10:30 مساءً.

وقال رينجيث تشاندران، المدير العام لكل من فندق "شاطئ الظفرة" ومنتجع "دانات جبل الظنة": "يسعدنا الترحيب بالعائلات وأصدقائهم من الحيوانات الأليفة وإتاحة الفرصة لهم للاجتماع والاحتفال بالعيد.

واضاف "تتمحور إجازة الأعياد حول إمضاء الوقت مع الأهل والأحبة، بما في ذلك الحيوانات الأليفة المحبوبة. ونؤمن بأن فندق شاطئ الظفرة هو الوجهة الأمثل للاحتفال ضمن أجواء هادئة فريدة من نوعها".