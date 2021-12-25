تراند اليوم : بث مباشر الزمالك .. مباراة الزمالك بث مباشر مباراة الزمالك وغزل المحلة بث مباشر

بث مباشر الزمالك مباراة الزمالك بث مباشر مباراة الزمالك وغزل المحلة بث مباشر الزمالك الآن مباشر بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ضد غزل المحله al zamalek vs ghazl el mahallah اليوم السبت في الدوري المصري ، بعد ان حقق انتصار صعب في الجوله الماضيه ورجع الي المنافسه علي الصدراه من المقرر اليوم ان يستقبل فريق الزمالك علي ارضه خصمه قوي هذا الموسم والعنيد خارج ارضه فريق غزل المحله الليله وذلك لحساب مباريات الجوله الثامنه ضمن منافسات الدور الاول من الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، وعلي ارضيه ملعب القاهرة الدولي سوف يستضيف الليله الزمالك خصمه غزل المحله وذلك في مواجهه سوف يبحث من خلاله الفريقين تحقيق الانتصار وحصد نقاط المباراه كامله ، وسوف تنطلاق المواجهه الليله في تمام الساعه الثامنه مساءا بتوقيت القاهره والساعه التاسعه مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة الزمالك وغزل المحلة

الزمالك هو صاحب الارض في مباراه اليوم وذلك ضمن مباريات الاسبوع الثامن من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، فريق الزمالك الثلاثاء الماضي كان قد حقق انتصار صعب بعد العوده من التوقف وجاء هذا الانتصار علي حساب فريق المقاولون العرب في الجوله السابعه من الدوري وقد حقق الزمالك الانتصار في هذه المباراه بهدفين مقابل هدف ، فريق الزمالك يحتل حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري في هذا الموسم وذلك بعد ان خاض الي الان 7 مباريات وجمع من خلالهم الزمالك 13 نقطه وذلك بعد ان حقق الانتصار في خمس مباريات وتعادل وخسر ايضا الزمالك مباراه واحده قبل مباراته الليله.

مباراة غزل المحلة والزمالك يلا شوت

فيما فريق غزل المحله فهو الضيف في مواجهه اليوم وذلك لحساب مواجهات النصف الاول من منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، فريق غزل المحله حاليا هو صاحب المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري لهذا الموسم برصيد 10 نقطه وذلك بعد ان خاض هو الاخر 7 مباريات في الدوري ومن خلال هذه المباريات كان غزل المحله قد حقق الانتصار في مبارتان وتعادل في اربع مباريات وخسر ايضا المحله مباراه واحده قبل مواجهه الزمالك اليوم ، واخر مباراه لعبها غزل المحله في الدوري قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق البنك الاهلي وتعادل المحله في هذه المباراه بهدف مقابل هدف.