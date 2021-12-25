تراند اليوم : الزمالك وغزل المحلة مباشر .. الزمالك وغزل المحلة بث مباشر HD بث مباشر الزمالك والمحله مشاهدة الزمالك وغزل المحله مباشر HD

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ويتواجد الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 16 نقطة، بينما يأتي غزل المحلة في المركز الثامن وفي رصيده 10 نقاط.

ويسعى الزمالك لاقتناص الثلاث نقاط من أجل مواصلة مطاردة الأهلي على الصدارة، بينما يريد غزل المحلة العودة لسكة الانتصارات بعد التعثر في آخر 4 جولات.

تشكيلة الزمالك وغزل المحلة:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، محمود الونش، حازم إمام

خط الوسط: أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمود عبدالعزيز، مصطفي فتحي

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، رزاق سيسيه