تراند اليوم : بث مباشر الزمالك وغزل المحلة .. الزمالك مباشر بث مباشر الزمالك اليوم HD مباراة الزمالك اليوم بث مباشر الزمالك وغزل المحله مباشر

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ينقل لقاء الفارس الابيض مع زعيم الفلاحين على شاشة قنوات اون تايم سبورتس على القمر الصناعي نايل سات، بالاضافة الى ستوديو تحليلي على قناة الزمالك، وتنقل في بث مباشر عبر اثير راديو الشباب والرياضة.

يدخل الزمالك مباراة يوم السبت وفي جعبته 16 نقطة من سبع مباريات، احتل بهم المركز الثالث بفارق الاهداف عن بيراميدز الثاني، وبفارق نقطتين عن الاهلي المتصدر ب 18 نقطة وبعدد اقل من المباريات بسبب انشغاله بكأس السوبر الافريقي امام الرجاء.

أما فريق غزل المحلة فقد حقق بداية مميزة في الدوري هذا الموسم واستطاع جمع 10 نقاط من سبع مباريات ليحتل المركز السابع، متفوقًا على سيراميكا وسموحة بنقطتين، ومتخلفًا عن البنك الاهلي السادس بنقطة واحدة.

وانتهت آخر خمس مواجهات بين الفريقين بفوز الزمالك 4 مرات، من بينهم انتصار بنتيجة 5/صفر عام 2015، بينما فاز الفريق الملقب كذلك بـ أرجنتين مصر مرة واحدة على الزمالك كانت في شهر فبراير 2021 بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ولم يفز غزل المحلة على ملعب الزمالك في القاهرة منذ عام 2009 عندما انتصر بهدف دون رد في الجولة التاسعة من موسم 2010/2009.

يلا شوت الزمالك وغزل المحلة اليوم

يدخل فريق الزمالك مباراة اليوم علي أرضية ملعب القاهرة الدولي من امام نظيره فريق غزل المحلة لحساب الجولة الثامنة من عمر منافسات الدوري المصري ، ويبحث فريق الزمالك في مباراة اليوم امام خصمه فريق غزل المحلة عن تحقيق الانتصار والحصول علي الثلاث نقاط لكي يعزز مكانته بسلم ترتيب الدوري المصري ، يسعي دائما يلا شوت حصري أرضاء جميع الزوار حيث يقوم بنقل المباريات علي مدار اليوم يلا شوت وينقل لكم الدوريات العالمية والمحلية.

الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري المصري

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