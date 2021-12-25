تراند اليوم : ماتش الزمالك مباشر .. ماتش الزمالك بث مباشر ماتش الزمالك والمحله مباشر مشاهدة ماتش الزمالك اليوم مباشر

ماتش الزمالك مباشر ماتش الزمالك بث مباشر ماتش الزمالك اليوم مباشر ماتش الزمالك والمحله مباشر ماتش الزمالك وغزل المحلة بث مباشر مباراة الزمالك وغزل المحلة بث مباشر في الجولة الثامنة لمنافسات الدوري في اللقاء الذي يقام على ستاد القاهرة الدولي في تمام 08:00بتوقيت القاهرة، واستطاع الزمالك أن يعبر عقبة المقاولون العرب في الأسبوع الماضي بهدفين مقابل هدف، الفريق الأبيض قدم مباراة قوية على الجانب الدفاعي والهجومي وخرج بالعلامة الكاملة، الفرنسي باتريس كارتيرون قام باستدعاء محمود حمدي الونش للقاء اليوم بعدما غاب عن اللقاء الماضي بسبب أداء مناسك العمرة إلى جانب أحمد سيد زيزو وأحمد أبو الفتوح وسيف الدين الجزيري، بينما خرج من قائمة الأبيض محمد عبد الشافي ويوسف إبراهيم أوباما للإصابة، ومحمود شيكابالا وطارق حامد وعمر السعيد للإيقاف، وأيمن حفني لأسباب فنية، وجاءت قائمة الأبيض كالتالي،محمد عواد - محمد أبو جبل -عبد الله جمعة - أحمد عبد الفتوح - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حازم إمام - حمزة المثلوثي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - مصطفى فتحي - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - محمد أشرف روقا - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم -سيف الدين الجزيري - عبد الرزاق سيسيه، كارتيرون استقر على إجراء تعديلات على التشكيل حيث سيعود الونش وسيف الدين وزيزو وأحمد فتوح للتشكيل الأساسي على حساب طارق حامد ومحمد عبد الغني وعمر السعيد وعبد الله جمعة

الزمالك قبل لقاء اليوم يتواجد في المركز الثالث برصيد 16 نقطة بعدما فاز في 5 مباريات وتعادل في لقاء وخسر في لقاء، وأحرز الفريق 13 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام غزل المحلة

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حازم إمام

خط الوسط : أحمد سيد "زيزو" - إمام عاشور - محمود عبد العزيز -أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري