تراند اليوم : مباراة الزمالك مباشر .. بث مباشر الزمالك وغزل المحلة مشاهدة مباراة الزمالك اليوم مباشر HD

متابعي الدوري المصري ، ننقل لكم في بث مباشر مباراة الزمالك وغزل المحلة ،ويحتل الزمالك المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بعدما جمع 16 نقطة من 7 مباريات، وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد والذى خاص مباراة أقل، ويأتى غزل المحلة فى المركز السادس لجدول الترتيب برصيد 10 نقاط ليبتعد عن المصرى صاحب المركز الرابع بـ3 نقاط فقط.

تقام مباراة الزمالك وغزل المحلة في تمام الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، حيث يبحث نادي الزمالك عن مواصلة سلسلة انتصاراته بالبطولة المحلية رافضاً فقد المزيد من النقاط في رحلة الدفاع عن لقب البطولة التي يحملها عن الموسم الماضي، بينما يسعى المحلة لمواصلة عروضه القوية منذ بداية الموسم الجاري.

وضم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك 21 لاعباً استعداداً للقاء المرتقب، وهم: في حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد، وفي خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وحازم إمام وإحمد فتوح وعبدالله جمعة، وفي خط الوسط: إمام عاشور ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحمدي علاء وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم ومصطفى فتحي وأشرف بن شرقي ورزاق سيسيه، في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

غيابات الزمالك عن مباراة المحلة

ويفتقد الزمالك لخدمات 4 لاعبين في مباراة غزل المحلة ، وعلى رأسهم لاعب الوسط طارق حامد، وذلك بداعي الإيقاف عقب حصوله على الإنذار الثالث في المباراة الماضية ضد المقاولون العرب، كما يغيب عمر السعيد أيضاً لعقوبة الإيقاف، ويستمر غياب الظهير الأيسر محمد عبدالشافي بسبب الإصابة بمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، وكذلك سيغيب يوسف أوباما مجدداً عن صفوف القلعة البيضاء، بسبب معاناته من آلام في العضلة الخلفية.

التشكيل المتوقع للزمالك

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من: "محمد عواد - محمود علاء – حمدي الونش – حازم إمام – أحمد فتوح - إمام عاشور – محمود عبد العزيز – مصطفى فتحى ـ أشرف بن شرقى – أحمد سيد زيزو – سيف الجزيري الجزيرى".

غيابات غزل المحلة عن مباراة الزمالك

على الجانب الآخر، ضم محمد عودة المدير الفني لغزل المحلة كل من، محمود رضا، عمرو شعبان (لحراسة المرمى)، محمد فتح الله، خالد سامي، يحيي حامد، سيد الشبراوى، معاذ الحناوي، إيهاب سمير، بازوكا (لخط الدفاع)، إبراهيم صلاح، هشام عادل بلحة، أشرف سيد، أحمد الشيخ، إبراهيم كونيه، أحمد عفيفي، باولن فوافى، حميد ماو، أحمد النادري(للوسط)،أحمد غنيم، عبده يحيي، ماليك توريه، عبد الرحمن عاطف (للهجوم).

ويغيب عن القائمة خالد الإخميمي للإصابة بشد في العضلة الخلفية، وأكد عودة على أهمية الخروج ولو بنقطة ثمينة أمام الزمالك لتكون حافز معنوي للاعبين في المباريات المقبلة.

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ضد غزل المحله al zamalek vs ghazl el mahallah اليوم السبت في الدوري المصري ، بعد ان حقق انتصار صعب في الجوله الماضيه ورجع الي المنافسه علي الصدراه من المقرر اليوم ان يستقبل فريق الزمالك علي ارضه خصمه قوي هذا الموسم والعنيد خارج ارضه فريق غزل المحله الليله وذلك لحساب مباريات الجوله الثامنه ضمن منافسات الدور الاول من الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، وعلي ارضيه ملعب القاهرة الدولي سوف يستضيف الليله الزمالك خصمه غزل المحله وذلك في مواجهه سوف يبحث من خلاله الفريقين تحقيق الانتصار وحصد نقاط المباراه كامله ، وسوف تنطلاق المواجهه الليله في تمام الساعه الثامنه مساءا بتوقيت القاهره والساعه التاسعه مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة الزمالك وغزل المحلة

الزمالك هو صاحب الارض في مباراه اليوم وذلك ضمن مباريات الاسبوع الثامن من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، فريق الزمالك الثلاثاء الماضي كان قد حقق انتصار صعب بعد العوده من التوقف وجاء هذا الانتصار علي حساب فريق المقاولون العرب في الجوله السابعه من الدوري وقد حقق الزمالك الانتصار في هذه المباراه بهدفين مقابل هدف ، فريق الزمالك يحتل حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري في هذا الموسم وذلك بعد ان خاض الي الان 7 مباريات وجمع من خلالهم الزمالك 13 نقطه وذلك بعد ان حقق الانتصار في خمس مباريات وتعادل وخسر ايضا الزمالك مباراه واحده قبل مباراته الليله.

مباراة غزل المحلة والزمالك يلا شوت

فيما فريق غزل المحله فهو الضيف في مواجهه اليوم وذلك لحساب مواجهات النصف الاول من منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، فريق غزل المحله حاليا هو صاحب المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري لهذا الموسم برصيد 10 نقطه وذلك بعد ان خاض هو الاخر 7 مباريات في الدوري ومن خلال هذه المباريات كان غزل المحله قد حقق الانتصار في مبارتان وتعادل في اربع مباريات وخسر ايضا المحله مباراه واحده قبل مواجهه الزمالك اليوم ، واخر مباراه لعبها غزل المحله في الدوري قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق البنك الاهلي وتعادل المحله في هذه المباراه بهدف مقابل هدف.