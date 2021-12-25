تراند اليوم : الزمالك اليوم مباشر .. بث مباشر الزمالك ضد غزل المحلة مشاهدة الزمالك وغزل المحله مباشر

الزمالك اليوم مباشر بث مباشر الزمالك ضد غزل المحلة مشاهدة الزمالك وغزل المحله مباشر ويستعد الزمالك خوض المواجهة الجديدة أمام غزل المحلة اليوم السبت الموافق 25 ديسمبر 2021، بالجولة الثامنة من عمر الدوري المصري الممتاز، ويطمح باتريس كارتيرون إلى قيادة الفريق نحو المزيد من الانتصارات والمنافسة على لقب الدوري المحلي الذي حققه في الموسم السابقة، ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة الزمالك أمام غزل المحلة عودة أهم وأفضل اللاعبين محمود حمدي الونش.

يستضيف استاد القاهرة مباراة الزمالك وغزل المحلة، وقد انطلقت التدريبات الجماعية لكلا الفريقين خلال الأيام الماضية ليؤكد الفارس الأبيض وغزل المحلة استعدادهم التام لهذه المواجهة الهامة، وبعض التقارير الإعلامية صرحت بأن تشكيلة الزمالك سوف تشهد العديد من التغييرات فيقود أشرف بن شرقي، وسيقاتل اللاعبين من أجل اعتلاء مركز صدارة ترتيب الدوري المحلي حيث نجح الأهلي في الحصول على المركز الأول بفارق نقطتين عن الزمالك.

وتنطلق مباراة الزمالك وغزل المحلة على قناة أون تايم سبورت، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت فلسطين وجمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر.

وقد حقق الزمالك انتصار صعب جداً على المقاولون العرب في الجولة الماضية، والتي انتهت بهدفين مقابل هدف حيث حصل الفارس الأبيض على النقاط الثلاثة.

تشكيلة الزمالك ضد غزل المحلة