تراند اليوم : (صورة) فاتورة خمور في يخت إماراتي بكرواتيا تصل الى 50 ألف يورو

زغرب/ الخليج 365

كشفت صحيفة كرواتية عن تفاصيل ليلة سهر قضاها أفراد من العائلة الحاكمة في أبوظبي بملهى ليلي بمدينة دوبروفنيك الساحلية.

ولفتت صحيفة "دوبروفنيك تايمز" إلى أن فاتورة الخمور الفرنسية العتيقة والشمبانيا في الحفلة التي حضرها ضيوف يخت "ياس" الإماراتي الفاخر، وصلت قيمتها إلى 50 ألف يورو.

وأوضحت الصحيفة أن الضيوف كانوا في عطلة نهاية الأسبوع بملهى "ريفيلين" الواقع في المركز التاريخي لمدينة دوبروفنيك،على متن يخت "ياس"، للشيخ حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان، أحد أفراد العائلة الحاكمة في أبوظبي .

وأشارت الصحيفة الى أن الضيوف استهلكوا استهلكوا ويسكي من نوع “دوم بيرينيون” و”تشيفاس ريغال”، بالإضافة إلى زجاجات الشمبانيا الفرنسية “رويدر كريستال” و”أرمان دى بريغاناك روز”، وهي من أفضل زجاجات الخمور المتوفرة في الملهى بقيمة 368،120 كوناس

ولفتت الى أن اليخت يمكن أن يستوعب 60 ضيفا، ويضم طاقما من 56 موظفا. وتبلغ قيمته نحو 180 مليون دولار.

ووفقاً للصحيفة فإن الحفلة كان فيها راقصات تعرٍّ على أنغام الموسيقى، وكان فيها زجاجات من أفضل أنواع الخمر كافية لملء بركة السباحة، وانتهت مع طلوع الفجر.



