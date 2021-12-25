تراند اليوم : للمرة الثانية... عساف في مهرجان جرش بمشاركة محمد منير

الخليج 365/

أعلن مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن، عن تفاصيل دورته الجديدة التي تنطلق شهر تموز/ يوليو القادم، وتتضمن حفلات لبعض من كبار النجوم من بينهم المصري محمد منير الذي يعود للمشاركة بعد غياب نحو 17 عاما.

وأفاد مدير المهرجان، أيمن سماوي، في مؤتمر صحفي يوم الإثنين، أن مجموعة كبيرة من الفنانين ستشارك في جرش 2019، من بينهم التونسية صوفيا صادق والفلسطيني محمد عساف، والأردنية ديانا كرزون واللبناني مارسيل خليفة والمصري محمد منير.

أما بالنسبة للفرق الموسيقية، ستشارك فرقة نادي الجيل من الأردن، وفرقة شيوخ سلاطين الطرب من سورية، وفرقة أوبرا الإسكندرية من مصر، إضافة إلى فرق شعبية وفلكلورية من دول عربية.

ومن المقرر أن تقام الدورة الرابعة والثلاثون من مهرجان جرش للثقافة والفنون، في الفترة من 18 إلى 28 تموز/ يوليو.