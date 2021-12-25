تراند اليوم : تعرف على السر المسائي للحصول على بطن مسح في الصباح

القاهرة/ الخليج 365

نشر موقع "لها" نصائح للحصول على بطن مسطح, والذي يعد هدفاً الهدف يريد الجميع تحقيقه من أجل التمتع بقوام رشيق وإطلالة أنيقة، وعادة لا يتم التوصل إلى ذلك بسهولة بسبب عناد الدهون التي تتراكم في هذه المنطقة.

ورغم ذلك يمكن اتباع بعض الحيل، إلى جانب اعتماد نظام حياتي وغذائي صحي أن يسرع هذه العملية .

ولهذا ينصح بالتعرف إلى أحد أسرار النساء اللواتي يتمتعن ببطن مسطح وجسم متناسق، ويكمن هذا السر في تناول عشاء يحتوي على النباتات والخضار فقط.

وفي هذه الحالة يتم الاستيقاظ في الصباح من دون كرش. كذلك يساعد هذا النوع من الطعام على النوم بشكل أفضل.

وإلى جانب ذلك، ينصح بممارسة تمارين المعدة لمدة 5 دقائق لا أكثر يومياً على أن تتخلل الحركات استراحات تنفس لمدة 30 ثانية.