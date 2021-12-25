تراند اليوم : فتاة فلسطينية تفوز بلقب ملكة جمال الفلبين 2019 ( صور وفيديو )

غزة / الخليج 365

حصلت الفتاة ذات الأصول الفلسطينية غازيني كريستيانا غيندوس 23 عاما، على لقب ملكة جمال الفلبين لعام 2019، بعد تنافسها مع 40 فتاة أخرى.

وأكدت غيندوس التي تعمل في مجال الأزياء، أنها تنحدر من أصول فلسطينية لجهة والدها الذي لم تلتقه، حيث عبرت عن أملها بلقائه من خلال مشاركتها في هذه المسابقة.

وأعربت عن فخرها بأصولها العربية، فقد اختارت وصلة رقص شرقي خلال المراحل الأولى من المسابقة في شهر أبريل الماضي.

وأشارت في أول تصريج لها بعد الفوز، أنها ستحرصُ على العمل في مجال حقوق المرأة، ورعاية المسنين في الفترة القادمة.











