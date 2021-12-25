تراند اليوم : امرأة تعاني من تضخم ثدييها دون توقف, والأطباء في حيرة !! ليس سرطان

بانكوك/ الخليج 365

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن السيدة لام بهراي سينوان من محافظة بهيتسانولوك بتايلاند، تعاني من نمو غير طبيعي في ثدييها، فهي لم تستطع السير أو القيام بأي حركة دون عكازات وذلك بسبب تضخم ثدييها.

ووفقاً للصحيفة، فأن "سينوان" ذات الـ46 عامًا، بدأت تلاحظ نمو غير طبيعي في صدرها، وذلك منذ 3 سنوات.

وقبل 9 أشهر، بدأ صدر "سينوان" ينمو عدة أضعاف، فكان ثديها الأيسر ينمو وبعد عدة أشهر كان ثديها الآخر ينمو هو الآخر.

وأصبحت المرأة الأربعينية تعاني من آلام شديدة في الرقبة والكتفين والظهر، بسبب الحجم الهائل الذي بلغه ثدييها، ولجأت "سينوان" بعد ذلك إلى لف صدرها بقطعة في القماش وربطها حول رقبتها ليسهل عليها حمله.

وما زال الأطباء في حيرة من تشخيص حالة "سينوان" أو مساعدتها في تقديم العلاج، لكنهم طمأنوها بأن نمو ثدييها بعيد عن مرض السرطان.

ويعتقد بأن "سينوان" بمرض وراثي نادر، وتستعد حاليًا لإجراء فحوصات طبية جديدة في المستشفى في يوليو المقبل.