تراند اليوم : تنسيق التمريض العام 2019 في مصر

تنسيق التمريض العام 2019 اصبح في اهتمام الكثير من طلاب الصف الثالث الإعدادي وخاصة بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 واصبح مدارس التمريض بالمحافظات في مقدمة رغبات الكثير من طلبة الإعدادية حتى هناك الكثير يتسائل عن تنسيق التمريض العادي 2019 وكيفية الالتحاق بمدرسة التمريض والتي توفر فرص عمل مميزة بعد التخرج منها، والجدير بالذكر أنه لم يتم تحديد مجموع القبول في مدارس التمريض ولكن من المتوقع أن يكون الحد الأدنى هو حصول الطالب أو الطالبة عن نسبة لا تقل عن 70%، ويمكنكم متابعة هذه المقالة والتي يتم تحديثها وسوف نوضح عن الحد الأدنى للقبول بمدارس التمريض للعام الدراسي 2019 /2020 فو الإعلان عنها رسمياً.

شروط التقديم في مدارس التمريض 2019

كما انه يوجد العديد من الشروط التي يجب ان تتوافر للراغبين في التقديم لتنسيق مدارس التمريض بعد الاعدادية في عناوين المحافظات المختلفة والتي جاءت على النحو الأتي :-

أن يحصل الطالب على الحد الأدنى للقبول في مدارس التمريض. أن لا تقل درجة الطالب في مادة اللغة الإنجليزية عن 45 درجة. سن التقديم من 15 سنة ، وحتى 18 سنة. ويمكنك الاستطلاع علي الصورة المتواجدة ايضا.

الشوط الواجبة للتقديم في التمريض 2019

الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض 2019

ويوجد العديد من الأوراق المطلوبة للتقديم في مدارس التمريض 2019، التي يجب علي الذي يرغب في مدارس التمريض هذا العام سرعة احضار ذلك الاوراق المطلوبة والتي جاءت كالاتي :-

شهادة الميلاد الأصلية + 3 نسخ منها.

شهادة الإعدادية الأصلية + 1 نسخة منها.

شهادة حسن سيرك وسلوك من المدرسة الخاصة بالطالب.

8 صور شخصية بخلفية بيضاء.

2 طابع مهن طبيه _ 1 جنيه دمغة.

ظرف كرتون كبير.

5 ظرف صغير الحجم.

والجدير بالذكر ايضا يجب جميع الطلاب ان يعلم ان مدة الدراسة في مدارس التمريض خمسة سنوات – ولا يجوز للطلاب من خارج محافظة المدرسة ، أي انه يجب أن يكون من نفس أبناء المحافظة، ضرورة اجتياز اختبارات اللغة العربية ، اللغة الانجليزية ، الاختبار النفسي، الاختبار الشخصي وكشف الهيئة.

والا نقدم اليكم صورة بجميع الاوراق المطلوبة للتقديم في التمريض العسكري هذا العام 2019، خصوصا وان معظم الطلاب يتجهون اليها في ذلك الفترة، بعد ظهور النتيجة مباشرة.