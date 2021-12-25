تراند اليوم : الفنان المصري حمزة نمرة يصل رام الله لإحياء حفلاً غنائيا

رام الله/ الخليج 365

أعلن الفنان المصري حمزة نمرة، اليوم الجمعة، وصوله إلى مدينة رام الله بالضفة الغربية؛ لإحياء مهرجاناً غنائياً فيها مساءً، ضمن فعاليات الفضاءات العامة بعنوان "وين ع رام الله 11"، حيث سيلقي العديد من الأغاني والأناشيد التراثية.

وكتب الفنان الشاب حمزة نمرة عبر حسابه في (تويتر) قبل ساعات أنه وصل "مطار الملكة علياء في الأردن متوجهاً إلى رام الله لإحياء مهرجان بلدية رام الله"، مضيفا : "متشوق أغني معكم يا أهل فلسطين".

حمزة نمرة مؤلف موسيقي ومغنٍ، وعازف جيتار مصري، من مواليد 15 نوفمبر 1980 مهتم بالثقافة العربية الأصيلة محاولًا تجسيد العلاقات الاجتماعية والإنسانية من خلال أغانيه.

أصدر حمزة نمرة ثلاثة البومات من إنتاج شركة تسجيلات أوايكننغ: "احلم معايا" و"انسان" و"اسمعني"، في مارس 2018 أصدر ألبومه الرابع "هطير من تاني" من إنتاجه الخاص، وفي عام 2011 أنتج البوم إنسان الذي حققق أكبر نسبة مبيعات وهو الأفضل في عام 2012.

وبدأ اهتمامه بالموسيقى في سن مبكرة، وحين أصبح في السابعة عشرة، بدأ في تعلم الموسيقى والغناء، وعاصر واختلط مع معظم الاتجاهات الموسيقية السائدة في ذلك الوقت في الإسكندرية، وكان من ضمنها اتجاه إحياء نموذج الفرق الموسيقية.