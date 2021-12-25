تراند اليوم : خدرّ زوجة أخيه واعتدى عليها جنسياً وصورها ليبتزها, مستغلاً بذلك إعاقة زوجها

القاهرة/ الخليج 365

نشرت صحيفة صدى البلد، تفاصيل جريمة غريبة وبشعة، حيث قام أخ باستغلال إعاقة شقيقه وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه، وقام بتخدير زوجته والتعدي الجنسي عليها، وتعدى الأمر بأن قام بتصويرها لابتزازها فيما بعد.

جريمة قتل وخيانة بشعة دارت فصولها في منطقة الدرب الأحمر بمصر، بطلها صاحب "فاترينة سجائر" وشقيقه وزوجته، بعدما اتهمت الأخيرة الأول بأنه قام بتخديرها والتعدي الجنسي عليها وتصويرها أثناء اغتصابها بغرض ابتزازها لتكرار الأمر.

تفاصيل الجريمة بدأت بتلقي قسم شرطة الدرب الأحمر بلاغًا يفيد العثور على جثة شاب في منطقة الدرب الأحمر، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم التحفظ على الجثمان، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة التي انتقلت على الفور؛ لمناظرة الجثة.

وتبين أن الجثة لشاب يدعى سامي محمد، صاحب "فاترينة سجائر" لشاب في منتصف العقد الرابع من العمر، مصاب بخمسة طعنات متفرقة في الجسم؛ حيث تبين أن هناك طعنة غائرة في الفخذ تسببت في قطع الشريان الرئيسي المغذي للدم، كما تبين وجود طعنة نافذة في الرأس، وتم التحفظ على سلاحين أبيض – مطواة، وكزلك.

تم تشكيل فريق بحث وتم التوصل إلى مرتكب الجريمة، والذي تبين أنه قتل شقيقة بعدما تعدى على زوجته، وأكد المتهم رزق محمد، صاحب "فاترينة سجائر" في اعترافاته أمام النيابة، أن المجني عليه دأب على معاكسة زوجته، وهي اعتادت الشكوى منه ومن سلوكه معها، وأنه دائم التحدث عنها بسوء مع الناس والجيران وعندما كان يواجه كان ينكر ويسبها بأبشع الألفاظ.

ويوم الواقعة أخبرته زوجته أن شقيقه خدرها وتعدى عليها جنسيًا، وأخبرها أنه صورها ليبتزها، فأراد الانتقام لشرفه غير قاصد قتله، موضحًا أن شقيقه يستغل عاهته، حيث إنه لديه بتر قديم في الذراع، ويعتقد أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه، فأحضر كزلك، وتوجه إليه في شارع "سكة الشبولي" ووجه له عدة ضربات في الجسم على فجأة فلم يستطع مقاومته، وقتله أمام المارة، وقال: "استغل عاهتي وعاشر مراتي وكنت عايز أعلم عليه مش أموته".

واستمعت النيابة إلى أقوال زوجة المتهم والتي أكدت بالفعل أن شقيق زوجها تمكن من تخديرها، وإقامة علاقة جنسية كاملة معها تحت تأثير المخدر، وصورها واستمر في ابتزازها، فأخبرت زوجها للتخلص من الفضيحة، ولكنها لم تر أيا من هذه الفيديوهات.

وقررت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، في نهاية التحقيقات إحالة بائع سجائر إلى محاكمة الجنايات؛ لاتهامه بتمزيق جسد شقيقه الأصغر في منطقة الدرب الأحمر حتى الموت.