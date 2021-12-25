تراند اليوم : تسجيل غناء لحوت نادر في المحيط الهادي وللمرة الأولى

واشنطن/ الخليج 365

أعلن مجموعة علماء من الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي وللمرة الأولى تمكنهم من تسجيل غناء لحوت نادر.

كما استخدم الباحثون مسجلات صوتية لالتقاط نداءات نمطية من ذكور الحيتان من نوع الحقة شمال المحيط الهادي.

واكتشف الباحثون أربع أغنيات مميزة على مدى ثماني سنوات في خمسة مواقع في جنوب شرق بحر بيرنغ.

وسجل في السابق غناء للحوت الأحدب والقطبي والحيتان الأخرى، كما سجل للحيتان الحقة وهي تصدر أصواتا فردية.

وقالت جيسيكا كرينس عالمة الأحياء البحرية بمصايد الأسماك في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي إن التسجيلات الأحدث هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد حيتان الحقة وهي تصدر اصواتا ذات أنماط تشكل ما تصفه جيسيكا بأنها أغنية.

وتصدر حيتان الحقة أصواتا توصف بأنها نداءات سريعة وصيحات استغاثة وصرخات وتغريدات.

وقالت جيسيكا إن الذكر الذي يضع الأصوات في أنماط غنائية ربما يحاول أن يجذب أنثى.