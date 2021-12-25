تراند اليوم : السعودية: الهيئة العامة للترفيه تغلق النادي الليلي في جدة

الرياض/ الخليج 365

أغلقت الهيئة العامة للترفيه والسلطات السعودية النادي الليلي الذي كان من المفترض افتتاحه في مدينة جدة الساحلية بعد أن شهدت مواقع التواصل الاجتماعي عاصفة احتجاجات ضد افتتاح النادي في أرض الحرمين.

وقدم الفنان الأمريكي المعروف "ني يو"، صباح الجمعة،إعتذاره لجمهوره في المملكة بعد إلغاء حفل افتتاح أول ملهى ليلي في السعودية.

وقال ني يو إنه يعتذر لسكان السعودية عن إلغاء الحفل الذي كان سيحييه، وأنه كان في طريقه إلى الملهى الليلي الجديد قبل أن يتم إبلاغه بإلغاء الحفل.

وأكدت سلسلة ملاهي وايت الليلة الشهيرة في وقت سابق إنهاء استعداداتها لافتتاح أول فرع لها في مدينة جدة مساء الأربعاء الماضي بمشاركة الفنان ني يو ليكون أيضاً أول ملهى ليلي في البلاد.