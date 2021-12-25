تراند اليوم : نتائج قرعة الحج 2020 المغرب ( نتائج قرعة الحج 2019 المغرب )

نتائج قرعة الحج 2020 المغرب ،حالة من الترقب الكبير تظهر على وجوه المتقدمين للحج في المغرب واصبح همهم معرفة متى اعلان نتائج قرعة الحج المغرب 2019، فالكثير من الاشخاص ينتظر بترقب كبير الاعلان عن مسابقة الحج في المغرب لحج العام 2019، والتي يتم عملها في هذه الايام، وسوف نتكلم في مقالنا عن موعد الاعلان عن نتائج قرعة الحج المغرب 2019 لهذا العام .

فوسط حالة الترقّب والانتظار الكبير من قِبل المُتقدّمين للحج في المغرب ، وهُم ينتظرون الاعلان بشكل رسمي عن نتائج قرعة الحج المغرب 2019، قمنا بمتابعة تفاصِيل الخبر لمعرفة آخر المستجدات والنتائج الكاملة لقرعة الحج في المغرب ، فقد فتح باب التسجيل في الشهر الماضي عبر وزارة الداخلية والجماعَات المحلية من بوابة قرعة الحج، وقد انتهت عملية التسجيل في الموقع قبل أيامٍ عديدة، والجميع ما زال يترقب الاعلان بشكل رسمي اعلان نتائج قرعة الحج المغرب 2019 عبر بوابة الحج المغرب ية.

اعلان نتائج قرعة الحج المغرب 2019

اعلنت وزارة الحج في المغرب عن تاجيل موعد الاعلان عن نتائج القرعة وجعلها هلال الايام القادمة، حيث تم التحديد سابقا عن ان الثامن عشر من شهر مارس سيتم سحب القرعة والاعلان عن النتيجة فيما اشار موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية الى حوث مشكلة في السحب وسيتم تاجيل الاعلان بشكل رسمي عن نتائج القرعة.

الجدير ذكره ان وزارة الداخلية والجماعات المحلية قامت بفتح باب التسجيل لقرعة الحج في يوم الخميس الموافق السادس عشر من شهر فبراير للعام 2019 واغلاق التسجيل في يوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر مارس للعام 2019، واكدت الوزارة ان القرعة سوف تجري بشكل تقليدي بدلا من الالكتروني في الوقت الحالي وعلى الجميع ترقب الاعلان عن النتائج في اقرب وقت .

فيما سوف تقوم وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالاعلان عن نتائج قرعة حج المغرب 2019 يوم 10/2/2019 عبر الموقع الالكتروني الديوان الوطني للحج والعمرة 2019 بالمغرب وذلك عبر الرقم القومي في البطاقة، وسيتم اعلان جميع النتائج في المحافظات المغرب ية التي هي : ولاية أدرار ،الشلف،الأغواط،أم البواقي، باتنة،بجاية،بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تمنراست، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، المغرب ، الجلفة، جيجل، سطيف، سعيدة،سكيكدة، سيدي بلعباس، عنابة،قالمة، قسنطينة، المدية،مستغانم، المسيلة،معسكر، ورقلة، وهران،البيض، إليزي، برج بوعريريج، بومرداس، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، النعامة، عين تموشنت، غرداية، غليزان، ويمكن الاستعلام عن نتائج قرعة الحج 2019 بالمغرب بالرقم القومي .

شروط التقدم لقرعة حج المغرب 2019

اعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن العديد من الشروط المهمة للمتقدمين لقرعة حج المغرب 2019 الواجب توافرها في جميع الاشخاص المتقدمين، حيث عليهم القيام بملء استمارة المعلومات الشخصية التي وضعت للجميع على الانترنت، ويجب بلوغ سن التاسعة عشر من العمر يوم التسجيل، وعدم الحج خلال السبعة سنوات السابقة، ويشترط على المراة الراغبة في الحج وجود محرمها الشرعي معها ويكونان مقيمان في نفس البلدية مع اجبارية المحرم الشرعي للمراة التي يبلغ عمرها اقل من 45 نة ، اما المراة البالغ سنها اكثر من ذلك يمكنها التسجيل وحدها او مع محرم شرعي .

رابط استعلام عن نتائج قرعة الحج 2019 المغرب

اصبح الان من السهل التعرف على نتائج قرعة الحج 2019 بالمغرب من خلال الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، وموقع الديوان الوطني للحج والعمرة، والذي سوف نوفره عبر رابط استعلام عن نتائج قرعة الحج 2019 المغرب يمكن معرفة النتائج الخاصة بقرعة الحج عبر فتح حساب في موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والدخول الي الموقع من خلال هذا الرابط هنا، ومن ثم انشاء ملف تعريفي خاص بالمتقدم عبر الموقع الرسمي، وملء الاستمارة الخاصة بالتقديم لقرعة الحج.

ويمكن للمتقدم التسجيل في قرعة الحج بتأكيد المعلومات المدرجة في الاستمارة والتاكد من مطابقتها للمعلومات الرسمية المسجلة في الدفتر العائلي او عقد الميلاد، وذلك للتعرف على نتيجة قرعة الحج 2019.