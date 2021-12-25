تراند اليوم : "كازابلانكا" يحطم الارقام القياسية في السينما المصرية بإيرادات 45 مليون

الخليج 365/

حقق فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة، الذى يعرض حاليا فى جميع دور العرض السينمائى متصدرا المركز الأول، وبذلك الرقم حقق بـ45 مليونا منذ انطلاق عرضه يوم الثلاثاء قبل الماضى، أول أيام عيد الفطر المنصرم، وجاء ذلك النجاح فى غضون 10 أيام فقط.

وفى سياق متصل، احتفل صناع العمل بنجاح الفيلم وعرضه فى الإمارات العربية المتحدة أمس، حيث التف الجمهور حول النجم أمير كرارة والتقط معه الصور التذكارية قبل عرض الفيلم فى سينمات "فوكس" فى دبى، وشارك فى الاحتفالية كل من أحمد بدوى مدير عام شركة "سينرجى فيلمز" والنجم إياد نصار وعدد آخر من صناع العمل.

يذكر أن فيلم "كازبلانكا" بطولة مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم، أميرة كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوى وأحمد داش، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج سينرجى فيلمز ووليد منصور والطاهر ميديا برودكشن، تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى.