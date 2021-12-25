تراند اليوم : بث مباشر انبي وبيراميدز .. بث مباشر مباراة انبى وبيراميدز مباراة بيراميدز اليوم بث مباشر

بث مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز ضد انبي enppi vs pyramids اليوم السبت في الدوري المصري الممتاز ، ينزل اليوم فريق بيراميدز وهو يريد الاستمرار تحقيق الانتصارات و الضغط علي متصدر الدوري اليوم خارج ارضه وذلك عندما يحل اليوم ضيفا ثقيلا علي فريق انبي وذلك في مباراه مؤجله من مباريات الجوله السادسه ايضا ضمن منافسات الدور الاول من الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، وسوف يستضيف انبي اليوم خصمه بيراميدز علي ارضيه ملعب بترو سبورت وذلك في مواجهه سوف يريد من خلاله كل فريق تحقيق نتيجه جيده وحصد نقاط المباراه كامله لتعزيز مركزه في الدوري ، وسوف تبدا اليوم الموافق 25 ديسمبر مباراه بيراميدز و انبي في تمام الساعه الثالثه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الرابعه بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة بيراميدز وإنبي

بيراميدز يدخل لقاء اليوم وهو الضيف وذلك لحساب لقاءات النصف الاول من منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، فريق بيراميدز قادم من انتصار صعب علي ارضه في الجوله الماضيه من الدوري وذلك عندما حقق الانتصار علي فريق طلائع الجيش يوم الثلاثاء الماضي وحقق بيراميدز الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بثلاث اهداف دون رد ،وحاليا فريق بيراميدز يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري في هذا الموسم وذلك برصيد 16 نقطه وذلك بعد ان خاض 6 مباريات الي الان في الدوري ومن خلالهم حقق بيراميدز الانتصار في خمس مباريات وتعادل بيراميدز في مباراه واحده ولم يخسر الفريق اي مباراه قبل مواجهه اليوم.

وعلي الجانب الاخر فريق انبي فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك لحساب مواجهات الجوله السادسه من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم ، فريق انبي يحتل قبل مواجهه اليوم المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري لهذا الموسم برصيد 8 نقاط وذلك بعد ان هو الاخر 6 مباريات الي الان في الدوري ومن خلالهم كان انبي قد حقق الانتصار في مبارتان وتعادل في مبارتان وخسر ايضا الفريق مبارتان قبل مباراته اليوم مع بيراميدز ، واخر مباراه لعبها فريق انبي في الدوري كانت مع فريق الجونه وقد تعادل انبي في هذه المباراه بنتيجه هدف مقابل هدف.