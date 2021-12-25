تراند اليوم : بث مباشر اون سبورت .. اون تايم سبورت بث مباشر on time sport البث المباشر اون تايم سبورت

بث مباشر اون سبورت on time sport بث مباشر اون تايم سبورت بث مباشر الدوري المصري قد انطلق في يومِ الخامس والعشرون من شهرِ أكتوبر من العام 2021م، والذي سوف يقام به العديد من المُبارياتِ الحاسمة، والذي تُشارك به الكثير من الفرقِ والأنديةِ الرياضية التي تمتلك نُخبة من لاعبي كُرة القدم على مستوى العالم العربي، ومن هُنا جاء اهتمام الكثير من الجماهيرِ والمُشجعين لكُرة القدم بالبحثِ عن جدول ترتيب الدورى المصرى 2021 /2022 والقنوات الناقلة، وفي هذا المقال نقدم لكم هذا الجدول موضح وكامل.

ما هي القنوات الناقلة للدوري المصري

يُذكر أن فعالياتَ الدوري المصري المُمتاز تُبث بشكل حصري على شبكة أون تايم سبورتس بتقنية HD وكذلك SD، ولكن في حالِ لم تتمكن من أن تُتابع هذه المباريات عبر التلفاز فإن موقع جول خدمة البث المباشر الكتابي للبطولة يقدمها، حيثُ أنها سوف تنطلق قبل نصف ساعة من كل مباراة حسب الموعد المُحدد لها.

حيث أعلنت أون تايم سبورت عن تغيير تردد القناة القديم واستبداله بتردد جديد لتحسين جودة الصورة والبث والبث، وهذا تأتي الخطوة في ظل رغبة إدارة القناة في تقديم الأفضل خدمة لجمهورها ومتابعيه من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية والوطن العربي مما يمنحه ميزة على العديد من القنوات المصرية الأخرى. وفيما يلي سننظر في تردد قناة On Time Sport الجديدة على نايل سات 2022:

القناة: اون تايم سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

نسبة تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الدوري المصري الرياضي

قنوات أون تايم نشطة للغاية في جمهورية مصر العربية وتحظى بشعبية كبيرة في جميع الدول العربية، خاصة بين الجماهير العربية التي تتابع الدوري المصري الممتاز، خاصة بين المشجعين القدامى لنادي الأهلي والزمالك الذين استحوذوا على كل المشجعين. . عالميا، حيث تبث قناة اون تايم الرياضة، الدوري المصري الممتاز على قنواتها، مما جعلها أكثر شعبية في الآونة الأخيرة، والدوري المصري على وشك الانتهاء، كما في الجولات الأخيرة، وقد تم الإعلان عن نادي الأهلي المصري. توج بلقب الدوري المصري رقم 42 في تاريخه والخامس بعد خسارة منافسه الزمالك جولة. وكان اللقب السابق لنادي أسوان بهدف مجاني، ويستعد الفريقان لاستئناف نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في الفترة المقبلة.

تردد قناة اون تايم سبورت

في سياق الحديث عن تردد قناة اون تايم سبورت الجديدة نايل سات 2022 حيث أعلنت قناة اون تايم سبورت عن تردداتها الجديدة للعام الحالي حيث أطلقت ترددين لمشاهدة المباراة بشكل واضح وجودة أفضل من في سابقًا، أعلنت أيضًا عن تردد جديد للقناة بتقنية HD، مما يساعد المشاهدين على الرؤية بشكل أفضل والاستمتاع بمزيد من متعة المشاهدة، وفيما يلي نلقي نظرة على تردد قناة Ontime Sport Nilesat 2022 الجديد:

القناة: اون تايم سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11449

نسبة تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الدوري المصري الممتاز

وتعتبر البطولة الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يشرف عليها الاتحاد المصري لكرة القدم وتنفذ بنظام “روبن”، حيث يتأهل البطل والوصيف لدوري أبطال أفريقيا، بينما يتأهل الثالث. وأحيانًا يتأهل المركز الرابع لكأس الاتحاد الأفريقي، وتهبط الفرق الثلاثة الأخيرة في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية بالدوري. يتأهل الفائزون بمجموعة الدرجة الثانية إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. أقيمت النسخة الأولى من البطولة عام 1948، وفاز بها النادي الأهلي صاحب أعلى رصيد في لقب البطولة، والذي استطاع أن يفوز باللقب 42 مرة، فيما توج الزمالك بلقب البطولة 13 مرة. 18 فريقًا يشاركون في الدوري المصري الممتاز.

