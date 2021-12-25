تراند اليوم : رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2021

اِعتمد وزير التربية والتعليم المكلّف الدكتور "أحمد أبوخزام" ومُدير المركز الوطني للامتحانات الأستاذ "السيد أحمد مسعود" صباح اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2021 بنسبة نجاح بلغت 54.17% للعام الدراسي 2020- 2021م.

وبلغ عدد المتقدمين لإجراء اِمتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لهذا العام (37597) طالب وطالبة، نجح منهم (20367) طالب وطالبة، إذ تحصل (366) طالب وطالبة على تقدير ممتاز، و(4400) طالب وطالبة على تقدير جيّد جداً، و(10908) طالب وطالبة على تقدير جيّد، و(4693) طالب وطالبة على تقدير جيّد، فيما بلغ عدد الراسبين (17230).





نتائج الشهادة الاعدادية 2021 ومن أهم المحافظات هي التالية: