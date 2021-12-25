تراند اليوم : حفلات راس السنة ٢٠٢٢ لبنان

حفلات راس السنة 2022 في لبنان ، تطل علينا راس السنة الجديدة، بعد أيام قليلة فقد بدأ العد التنازلي لها، سنعد سوياً ونمضي نحو يوم الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر لنودع عام 2022، ونستقبل سوياً عام 2022، سننطلق ونمضي معاً نحو عام 2022 بكل ما فيه من مجهول، نحمل معنا أحلاماً وأمنيات ندعو بأن يحققها الله لنا، ننطلق ونحن موقنين باستجابة الله لنا، برغم كل جراحات الماضي، فنحن ماضون، وسنستمر في الحياة، صنعنا طوقاً من الياسمين نزين به مستقبلنا بأحلامنا العريضات، ونمضي قدماً ولن نتردد، فكما قتلنا شتاء العام الماضي، سنحيا بنسمات ربيع هذا العام الجديد، ولن نكل ولن نييأس، فهكذا الدنيا عام راحل وعام قادم، وتمضي بنا السنوات في مركب الحياة، والبقاء لمن يجدف بقوة، ويعمل بجد، وينطلق متوكلاً على ربه في هذه الحياة، ودعنا أناس في أعوام ماضية، ذهبوا وبقي طيب أثرهم يدفعنا نحو المستقبل، هناك أمل في غد مشرق نزينه بأمنياتنا للعام الجديد، ويحتفل العالم كله معنا في ليلة راس السنة، ونضع لكم هنا جدول ابرز حفلات راس السنه 2021 في لبنان.

حفلات رأس السنة 2022 في لبنان

فندق الهيلتون

حيث هناك العديد من التجهيزات التي تتم للاحتفال بعيد رأس السنة الجديد مع مشاركة نخبة مميزة من الفنانين والنجوم. لاستقبال العام الجديد 2022. حيث سيتم تجهيز حفلات رأس السنة في فندق الهيلتون في بيروت. والذي يعد أحد أهم وأبرز الفنادق الجميلة الذي يطل على العاصمة بيروت. أما عن تجهيزات رأس السنة حيث سيتم بمشاركة الفنان اللبناني عاصي الحلاني. بالإضافة إلى الفنان ملحم زين كذلك الفنان نادر الأتات. وإذ سيحيون ليلة رأس السنة بمشاركة أصواتهم الرائعة والتي ستكون ضمن الاحتفالات.

فندق Burj on BAY لبنان

كما وتضمنت احتفالات رأس السنة في لبنان أيضا مشاركة فندق Burj on BAY لبنان بالرفق من عدد من النجوم المميزين كذلك. حيث سيقيم الفنان الوليد الحلاني حفلاً مميزاً ضمن حفلات الكريسماس في فندق Burj on BAY لبنان.

فندق لوريال لبنان

علاوةً عن فندق لوريال لبنان. حيث سيتقبل العام الجديد 2022 مع مشاركة عدد من النجوم الرائعين والمميزين أيضا. إذ ستكون ليلة رأس السنة في فندق لوريال لبنان بمشاركة الفنان المميز آدم. كلك الفنان اللبناني ناجي الأسطا. لتقديم حفلة مميزة ورائعة احتفالاً بعيد رأس السنة الجديد 2022.