تراند اليوم : حفلات رأس السنة 2022 .. حفلات راس السنة ٢٠٢٢ الاردن

حفلات راس السنة 2022 اماكن واسعار حفلات الفنانين ليلة راس السنة 2022 ، مع اقتراب العام الجديد 2022 يبدأ الكثير من مُحبيّ الحفلات بالبحث عن اماكن واسعار حفلات الفنانين ليلة راس السنة 2022 ، وذلك لشراء التذاكر قبل انتهاء فرصة الحصول عليها، ليستطيعوا حضور مثل هذه الحفلات التي تُحييها نخبةٌ من الفنانين والمشاهير في الوطن العربي، فالكثير من الفنادق والمسارح في الوطن العربي في مصر ودبي والسعودية وقطر وغيرها تحيي مثل هذه الحفلات للفنانين المَشهُورين في العالم العربي، فبداية كل عام يتمّ الاستعداد لإقامة احتفالات لرأس السنة في الكثير مِن الدول حَول العالم من أجل جذب السياح من كُل أنحاء العالم، وفي مقالنا هذا نستعرض لكم اماكن واسعار حفلات الفنانين ليلة راس السنة 2022 .

جدول حفلات راس السنة 2022 الأردن

تم طرح جدول للحفلات التي ستقام في المملكة الأردنية وعاصمتها عمان وذلك للاحتفال بقدوم السنة الميلادية الجديدة، والتي لها صدى كبير حول العالم وفي الدول الأجنبية التي تحتفل أيضا بطرقها الخاصة بهذه السنة، وفيما يلي جدول حفلات الفانين في الأردن:

نبدأ بأول حفلة للفنان سيف نبيل والذي سيقيم احتفاله في فندق لو رويال في العاصمة عمان في تاريخ 31.12.2022.

ثانيا الفنان راغب علامة والذي سيحي حفله في مدينة عمان وذلك في فندق جراند حياة في تاريخ 31.12.2022

ثالثا الفنان حسين السلمان والذي سيقدم حفلا بمناسبة السنة الميلادية الجديدة في عمان في فندق لو رويال في تاريخ 30.12.2022

رابعا الفنان فارس كرم و الفنانة مريم فارس يتواجدون في فندق شيراتون المتواجد في عمان لإحياء رأس السنة الميلادية في تاريخ 31.12.2022

أسعار حفلات راس السنة 2022 الاردن

يوجد لكل حفلة في الأردن وعاصمتها عمان أسعار خاصة بها على حسب الفنان الذي سيحي الحفل الغنائي، وذلك كما يلي حيث سنعرض كل فنان وقيمة سعر التذكرة لحضور الناس الحفل:

الفنان راغب علامة، فندق جراند حياة:

الأسعار:

VVIP : 495$ per person

VIP : 425$ per person

class A : 355$ per person

class B : 285$ per person

الفنان سيف نبيل، فندق لو رويال:

الأسعار:

VIP : 320$ per person

class A : 250$ per person

class B : 180$ per person

الفنان فارس كرم والفنانة مريم فارس، فندق الشيراتون:

الأسعار:

VIP : 495$ per person

class A : 354$ per person

class B : 283$ per person