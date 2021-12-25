تراند اليوم : قيامة عثمان 66 .. مسلسل عثمان الموسم الثالث الحلقة 1 facebook مترجمة HD

أحداث جميلة ومشوقة في مسلسل قيامة عثمان 66 عقب انتهاء الحلقة 65 الأولى من الموسم الثالث من قيامة عثمان الذي يحكي عن انشاء الدولة العثمانية وصراع السلطان عثمان مع المغول والصليبين لتقوية أواصر دولته في سوغوت.

وفي الأحداث تنشب معركة كبيرة بين الصليبين وعثمان ويأسر خلالها الكاي حاكم فرنجي.

. وحظيت قناة النور AlnooR الفضائية بشهرة واسعة، وتمكنت من جذب فئات كبيرة من الجمهور على مستوى الوطن العربي، لعروضها المميزة، وعرضها مسلسلات تاريخية تركية وغيرها من المسلسلات التاريخية التي تروي قصص في العصور القديمة وفتوحات السلاطين الجذابة التي يتابعها المواطنون العرب.

يذكر أن قناة النور Alnoor قامت بتغيير التردد الخاص بها إلى تردد جديد مجاني، حتى يستطيع المشاهد العربي الذي يعشق الدراما التركية من متابعة القناة بدون تشويش للإرسال، فيام قامت القناة بالتسهيل أكثر على جمهورها المشاهد من خلال إصدار تطبيق عبر الهواتف الذكية كي يتمكن متابعين القناة بالتمتع بمشاهدة ما فاتهم من حلقات والاحتفاظ بها على هواتفهم الخاصة.

تردد قناة النور Alnoor الجديد 2022

ولقد وضعنا لكم تردد قناة النور Alnoor الجديد 2022 حيث يمكن من خلاله متابعة جميع المسلسلات القناة على شاشات التلفاز بأريحية تامة وهو النحو التالي .

التردد 11958 (H)

القمر 27500 – 5/6

المدار SD

FEC/SR West A

وتصدرت قيامة عثمان الموسم الثالث ١ محركات البحث مؤخرُا، ومن المتوقع عرض هذه الحلقة التي تُعد أول حلقات الموسم الثاني من مسلسل قيامة عثمان في شهر سبتمبر المقبل كما أعلنت الشركة المنتجة للمسلسل، وذلك وسط ترقب من قبل

ويعتبر المسلسل درامياً وتاريخياً بدأ عرضه في 20 نوفمبر الماضي للعام 2019، وهو من إنتاج محمد بوزداغ، وإخراج متين جوناي، وبطل المسلسل هو الممثل بوراك أوزجيفيت والممثلة عائشة جول جوناي، والممثل راغب سافاش، والممثل نور الدين سونمز، وغيرهم، ويتم عرض المسلسل على قناة ATV بشكل أسبوعي كل يوم أربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءاً .

تدور أحداث المسلسل حول الغازي عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وعن قيام الدولة ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث وأصغر أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية.

عثمان الجزء 3 الحلقة 1 أحداث المسلسل تتحدث على قيام الدولة العثمانية ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة من قبل عثمان وهو أصغر أبناء أرطغرل، فيخلف أباه بعد وفاته، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية من جديد والتحديات التي تواجه الدولة، وجسدت الممثلة التركية أوزغي تورير شخصية بطلة مسلسل قيامة عثمان وهي زوجة السلطان عثمان، ويجسد الممثل تورغوت الب والذي يقوم بالعديد من المهام في عهد عثمان ولد السيد أرطغرل.

عثمان الجزء 3 الحلقة 1

أنتجت هذا المسلسل مؤسسة بوزداغ التركية ويعتبر الممثل بوراك هو بطل هذا المسلسل، وقصة هذا العمل أنه من الأعمال التي تحاكي نشأة الدولة العثمانية والبعد التاريخي الكامل لهذه الدولة، وانتقالها من البدايات إلى التقدم، والعقبات التي واجهتها وخصومها وأعدائها فقي إطار تشويقي كبير.