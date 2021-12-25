تراند اليوم : استمارة القبول المركزي .. رابط استمارة القبول المركزي 2021 - 2022 (الاحيائي , التطبيقي , الادبي )

قبل قليل اطلقت وزارة التعليم العالي استمارة القبول المركزي عبر نافذة التقديم على الجامعات لغاية 2021/10/27. وزارة التعليم تطلق استمارة التقديم الالكتروني للقبول المركزي الخاصة بالعام الدراسي 2021 - 2022 للدورين الاول والثاني.

,أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، اطلاق استمارة التقديم الإلكترونية للقبول المركزي الخاصة بالعام الدراسي 2022/2021.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، (7 تشرين الاول 2021)، انه "ومراعاة لآليات وتوقيتات التقديم فإن الاستمارة الإلكترونية في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (https://central.dirasat-gate.org/) ستبقى متاحة أمام الطلبة من خريجي الدور الأول والطلبة المشمولين بالدور الثاني لمدة عشرين يوما من تاريخ إطلاقها".

وأضافت "وفي هذا السياق يشترط نظام القبول المركزي في قناة التقديم العامة أو قناة ذوي الشهداء أن يكون الطالب من خريجي السنة الحالية أو السنة السابقة أو الطلبة العراقيين الوافدين الحاصلين على الشهادة الإعدادية العراقية من مواليد 1997 وما بعده على وفق ضوابط القبول المركزي المنصوص عليها في دليل الطالب".

وتابعت "وبهذا الصدد يتوجب على خريجي الدراسة الإعدادية من الفرعين التطبيقي والإحيائي ملء خمسين اختيارا وأن لا يقل عدد المعاهد فيها عن عشرة فيما يكون خريجو الفرع الأدبي ملزمين بملء ما لا يقل عن خمسة وعشرين اختيارا ولا يزيد عن خمسين ولا يقل عدد المعاهد عن عشرة".

وبينت "وفي الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة أن القبول المركزي يتم في ضوء الاختيارات المثبتة في الاستمارة الإلكترونية اعتمادا على رغبة الطالب والمنافسة في المجموع فإنها تجدد دعوتها أبناءها الطلبة الى التأني والتدقيق والاستعانة بدليل الطالب (http://mohesr.gov.iq/.../min.../2021/10/daleel-2021-2022.pdf) لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالجامعات والكليات وأقسامها والمعاهد التي سيقدمون إليها".

◾️للدخول الى الاستمارة التقديم:



⬅️ اضغط هنا ➡️

????طلابنا لا تستعجلوا بملئ الاستمارة الالكترونية اولا ملئ الانسيابية بورقة حتى تعرفوا الكليات والمعاهد التي من ممكن تقبل معدلاتكم.

????التقديم الالكتروني للقبول المركزي مستمر لغاية 2021/10/27.

????ان يكون الطالب من مواليد 1997 صعوداً.

????ان يكون الطالب خريج السنة الحالية.

????بالنسبة للفرعين الاحيائي والتطبيقي: ملء 50 اختياراً في الاستمارة الالكترونية على ان لا يقل عدد المعاهد فيها عن 10.

????بالنسبة للفرع الادبي: ملء ما لا يقل عن 25 اختيارا ولغاية 50 اختيار في الاستمارة الالكترونية على ان لايقل عدد المعاهد فيها عن 10.

????يكون التقديم لكليات القانون/الحقوق مقتصرا على سكنة المحافظة حصرا ولايحق للطالب التقديم الى الكليات المذكورة في الجامعات التي تقع خارج محافظته.

◽️يمكنكم مراجعة #الحدود_الدنيا للعامين الماضيين لمعرفة قبولات العام الماضي لملء الانسيابية.

