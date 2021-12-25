تراند اليوم : عثمان الحلقة ٦٥ .. مسلسل عثمان الموسم الثالث الحلقة 1 facebook مترجمة

عثمان الحلقة ٦٥ مسلسل عثمان الموسم الثالث الحلقة 1 facebook مشاهدة وتحميل على الفيس بوك قيامة عثمان الجزء الثالث الحلقة 1 facebook المسلسل الذي يروي حياة عثمان بن ارطغرل سليمان شاه قيامة عثمان الموسم الثالث الحلقة 1 facebook إنتاج محمد بوزداغ، وإخراج متين جوناي، وبطولة الممثل بوراك أوزجيفيت والممثل تامر يغيت والممثلة يلدز جاغري عتيقسوي، وراغب سافاش، ونور الدين سونمز، وأصلهان كارالار، وجلال آل، وديدام بالشين. ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية أسبوعياً كل يوم أربعاء في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا.

وتدور أحداث المسلسل حول الغازي عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وعن قيام الدولة ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث وأصغر أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية. ويعرض المسلسل أيضًا الصراعات بين الدولة العثمانية والمغول والتتار والصليبين والفرس والروم، والتحديات التي تواجه عثمان في سبيل تأسيس دولته وخاصة مع أبناء قبيلته، وخلافه مع عمه دوندار.

وقيامة عثمان مسلسل واقعي يحاكي فترة تأسيس الدولة العثمانية، بإنشاء بحيرة صناعية بمساحة 800 متر مربع بعمق 160 سم، وبناء مدينة، وأسواق وبيوت، وقلعة، و4 قبائل إضافة إلى "قبيلة قايى"، مع شراء خيول جديدة، وفريق عمل كبير يتكون من 40 ممثلًا أساسيًا وآلاف الكومبارس، و350 من فريق العمل، ودرب فريق العمل على التخييم في الغابات، كما نصبت أكثر من 100 خيمة جديدة ومئات البسط والسجاد اليدوي. استوردت من تركمانستان، وخيول، وماشية من الماعز وغيرها.