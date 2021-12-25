تراند اليوم : فحص كوبونات الوكالة .. موقع فحص كوبونات الوكالة الاونروا 2021 .. فحص كابونة الوكالة بعد صدورها

غزة/الخليج 365/

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) رابط فحص كوبونات الوكالة لمعرفة أول أيام تسليم دورة المساعدات الغذائية .. ودعت المواطنين بضرورة فحص كوبونات الوكالة من خلال الموقع المرفق.

ملاحظة/ الفحص من خلال رقم تسجيل العائلة الجديد

وتمول الأونروا من تبرعات طوعية من الدول المانحة، وأكبر المانحين للأونروا هي الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة والسويد ودول أخرى مثل دول الخليج العربية والدول الإسكندنافية واليابان وكندا.

وأسست الأمم المتحدة منظمة تسمى "هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين" في نوفمبر 1948 لتقديم المعونة للاجئين الفلسطينيين وتنسيق الخدمات التي تقدم لهم من طرف المنظمات غير الحكومية وبعض منظمات الأمم المتحدة الأخرى. وفي 8 ديسمبر 1949 وبموجب قرار الجمعية العامة رقم 302، تأسست وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لتعمل كوكالة مخصصة ومؤقتة، على أن تجدد ولايتها كل ثلاث سنوات لغاية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية. ومقرها الرئيسي في فيينا وعمان.

رابط الموقع من هنا

الاونروا ستبدأ دورتها الثالثة لتوزيع المساعدات الغذائية خلال العام 2021 وذلك يوم السبت 28 أغسطس 2021 والتي ستستمر لمدة 3 شهور. علما بأن الأونروا قد زادت عدد مراكز التوزيع لتصل لـ 15 مركز توزيع في مختلف مناطق قطاع غزة وذلك لتفادي التجمعات ولتقليل الازدحام حفاظا على صحة وسلامة مجتمع اللاجئين.

وفي هذا الصدد تود الأونروا أن تذكر اللاجئين بضرورة مراعاة ما يلي:

· يرجى البقاء في المنزل لحين التواصل معك من قبل الأونروا وإبلاغك بموعد استلام المساعدة الغذائية الخاصة بك.

· قم بوضع كمامة تغطي فمك وأنفك عند الحضور لتلقي المساعدة الغذائية الخاصة بك.

· اتبع إرشادات فرق التوزيع التابعة للأونروا عند الحضور لتسلم المساعدة الغذائية.

· يجب على الجميع الحفاظ على مسافة مترين من فريق التوزيع في مركز التوزيع عند حضورك لتلقي المساعدة الغذائية.

· إذا كان هناك شخص ما أمامك يتلقى المساعدة الخاصة به، فاحرص على التباعد الاجتماعي بينكم.

· يرجى حضور شخص واحد فقط لتسلم المواد الغذائية، ويرجى عدم إرسال الأطفال أو كبار السن أو المرضى لاستلامها.

· لا حاجة لمشاركة أي مستندات باليد ، يجب عليك إظهارها من مسافة آمنة.

· حافظ على غسل يديك باستمرار، بما في ذلك قبل وبعد التعامل مع السلع الغذائية.

· تعمل الأونروا كل ما بوسعها للمحافظة على صحتك وسلامتك أنت وعائلتك أثناء عملية التوزيع، احرص أنت أيضا على الحفاظ على صحتهم وسلامتهم بعد تلقيك المساعدة الغذائية.

إذا كان لديك المزيد من الاستفسارات. يمكنك الاتصال بالأرقام المذكورة أدناه حسب منطقتك أو مكاتب الإغاثة والخدمات الاجتماعية بمنطقتك طوال ايام الاسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت وذلك من الساعة من الساعة 7:30 حتى الساعة 3:.

رقم الجوال

مكاتب الإغاثة والخدمات الاجتماعية

0593114030

مكتب بيت حانون

0593114031

مكتب بيت حانون

0593114032

مكتب جنوب جباليا

0593114033

مكتب جنوب جباليا

0593114034

مكتب شمال جباليا

0593114035

مكتب شمال جباليا

0593114036

مكتب شرق غزة

0593114037

مكتب شرق غزة

0593114038

مكتب جنوب غزة

0593114039

مكتب جنوب غزة

0593114040

مكتب شمال غزة

0593114041

مكتب شمال غزة

0593114042

مكتب غرب غزة

0593114043

مكتب غرب غزة

0593114044

مكتب شمال النصيرات

0593114045

مكتب شمال النصيرات

0593114046

مكتب جنوب النصيرات

0593114047

مكتب جنوب النصيرات

0593114048

مكتب البريج

0593114049

مكتب البريج

0593114050

مكتب المغازي

0593114051

مكتب المغازي

0593114052

مكتب دير البلح

0593114053

مكتب دير البلح

0593114054

مكتب شرق خانيونس

0593114055

مكتب شرق خانيونس

0593114056

مكتب غرب خانيونس

0593114057

مكتي غرب خانيونس

0593114058

مكتب شرق رفح

0593114059

مكتب شرق رفح

0593114060

مكتب غرب رفح

0593114061

مكتب غرب رفح

إعلان حول سير عمل مكاتب الإغاثة والخدمات الإجتماعية التابعة للأونروا

ستبقى خدمات الإغاثة والخدمات الاجتماعية متاحة في حالات الحاجة الماسة ولكن بطرق يمكن أن تخدم كل من منتفعينا وموظفينا بشكل أكثر أمناً في الظروف الحالية.

بالنسبة للطلبات المتعلقة بخدمات التسجيلات لللاجئين ،يُرجى الاتصال أو إرسال بريد إلكتروني أولاً

يمكن إرسال الاستفسارات المتعلقة بأمور التسجيلات عبر البريد الإلكتروني “GAZARSSP” [email protected]

الاستفسارات الهاتفية حول الخدمات المتعلقة بتسجيلات اللاجئين

المكان

الاستفسارات الهاتفية حول الخدمات المتعلقة بتسجيلات اللاجئين

محافظة الشمال

0592905579

1

محافظة غزة

0593114097

2

محافظة المنطقة الوسطى

0592905097

3

محافظة خانيونس

0593114098

4

محافظة رفح

0593114099

5

الاستفسارات الهاتفية حول الخدمات الاجتماعية (التدخل الاجتماعي):

المكتب/ المكان

الاستفسارات الهاتفية حول خدمات التدخل الاجتماعي

غرب غزة+ شمال غزة

0592905128

1

البريج+ جنوب النصيرات + شمال النصيرات

0592905107

2

جنوب غزة + شرق غزة

0592905297

3

دير البلح+ المغازي

0592905098

4

غرب خانيونس

0592905308

5

شرق خانيونس

0592905309

6

شرق + غرب رفح

0592905367

7

منطقة الشمال

0592905708

8

الاستفسارات الهاتفية حول خدمات الإسكان أوالمساعدات الغذائية أو أي طارئ آخر:

المكان

الاستفسارات الهاتفية حول خدمات الإسكان أوالمساعدات الغذائية أو أي طارئ آخر

محافظة الشمال

0592905721

1

محافظة غزة

0592905712

2

محافظة المنطقة الوسطى

0592905897

3

محافظة خانيونس

0592905718

4

محافظة رفح

0599461032

5

الاستفسارات الهاتفية حول خدمات مركز تأهيل المعاقين بصرياً:

المكان

الاستفسارات الهاتفية حول خدمات مركز تأهيل المعاقين بصريا

جميع المناطق

0592905714

1

المتعلقة بمركز سلافة للتطريز: 0592905981

سيتم وضع ملصقات في كل منطقة تحتوي على أرقام للتواصل.

للإبلاغ عن أي صعوبات أو مشاكل مع ما سبق يرجى الاتصال على 0592903283 ، لاتخاذ الإجراء المناسب.

شكرا لتفهمكم رافقتكم السلامة

ملاحظة: عزيزي المنتفع: الرجاء العلم أن خدمة فحص الكابونة غير متوفرة في مراكز التوزيع ، ولكي تسهل اجراءات استلام كابونتك الرجاء إحضار المعلومات التالية في اليوم المحدد لاستلام الكابونة:

1.تاريخ الكابونة 2. نوع الكابونة 3. رقم الدفتر 4. رقم الصفحة مع العلم أنه غير مسموح استلام الكابونة قبل اليوم المحدد.