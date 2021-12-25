تراند اليوم : القنوات الناقلة لمسلسل عثمان HD القنوات الناقلة لمسلسل عثمان الجزء الثالث ومواعيدها

ننشر لكم في الخليج 365 قائمة ترددات القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان ومواعيدها الجزء الثالث ،وتنفرد قناة ATV التركية كل يوم أربعاء الساعة الثامنة مساءاً بنقل الجزء الثالث من مسلسل عثمان . أسماء باقي القنوات الناقلة لمسلسل عثمان وهي الجزائرية الأرضية واليرموك.

وتنقل عدة قنوات تركية وعربية، مسلسل المؤسس عثمان الحلقه السابعة، وعلى رأسهم القناة الحاصلة على حق العرض الأول وهى قناة ATV التركية ،والتى تقوم بنقل الحلقلة عبر شاشتها وعبر اليوتيوب.

قناة ATV العارضة لمسلسل المؤسس عثمان

تبث قناة ATV التركية، العرض المباشر لحلقات مسلسل المؤسس عثمان كل يوم أربعاء الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة ، والساعة الثامنة بتوقيت السعودية وتركيا، وإليكم تردد قناة ATV التركية علما بأن تقوم بإذاعة المسلسل باللغة التركية.

تردد قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

النايل سات التردد 10796 الترميز 27500

تركسات التردد 11628 الترميز 27500

أسترا التردد 12692 الترميز 27500

عرض المسلسل على قناة الفجر الجزائرية مترجم للعربية يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 في الأوقات التالية:-

8.30 مساءاً بتوقيت الجزائر.

10.30 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

9.30 مساءاً بتوقيت القاهرة

الإعادة في اليوم التالي في الاوقات التالية:-

2.00 ظهراً بتوقيت الجزائر.

4.00 عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

كما أعلنت قناة اليرموك عن عرضها للموسم الثالث من المسلسل في الأوفات التالية:-

يوم الخميس من كل أسبوع.

9.00 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

8.00 مساءاً بتوقيت القاهرة.

يعاد يوم الجمعة من كل أسبوع .

2.00 ظهراً بتوقيت القاهرة.

تردد قناة ATV التركية

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ 10796 نايل سات عمودي 27500 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ 12034 نايل سات أفقي 27500 3/4

التردد القمر الصناعي الاستقطاب معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ 10922 نايل سات عمودي 27500 5/6

تردد قناة اليرموك الفضائية