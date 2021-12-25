تراند اليوم : رابط التسجيل للتصاريح .. رابط تسجيل تصاريح العمل

أعلنت الغرف التجارية عن رابط التسجيل للتصاريح التجارية للعمل بإسرائيل لدفعة يصل عددها إلى 2600 تصريح. رابط تسجيل تصاريح العمل الكترونياً وليس عن طريق التوجه لمقرات الغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص وفق ما تم الإعلان عنه من قبل الغرف.

وناقشت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة ، اليوم الخميس، مع الغرف التجارية ما جرى أمام مقارها وسبل تقديم خدمة مريحة للمواطن.

جاء ذلك خلال لقاء وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبدالفتاح الزريعي برؤساء الغرف التجارية الخمسة في محافظات قطاع غزة.

وأكدت الوزارة على الغرف التجارية ضرورة الإلتزام بالإجراءات القانونية واستمرار التنسيق مع الوزارة لضمان تقديم الخدمات بشكل مناسب لكافة المواطنين مع ضرورة الإلتزام عند تقديم الخدمات بالضوابط والمعايير المعتمدة للحد من جائحة كورونا .

رابط التسجيل من هنا