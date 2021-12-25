تراند اليوم : رابط منظومة منحة الزوجة والابناء

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا فتح رابط منظومة منحة الزوجة والابناء 2021 للإستعلام من خلال إدخال الرقم الوطني ورقم القيد الخاص برب الأسرة . ويمكنكم الوصول حصرياً إلى رابط منظومة منحة الزوجة والابناء للحصول على 50 ألف دينار ليبي من وزارة الشؤون الاجتماعية والذي يستهدف بدرجة أولى العائلات الفقيرة في ليبيا. حيث يمكنكم الدخول إلى نظام الإستعلام عن منحة الزوجة والأولاد والتي هي عبارة عن منحة لتحسين مستوى دخل الأسـرة تطبيقاً لما نص عليه القانون رقم 27 لسنة 2013.

ونشرت وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية رابط منحة كتيب العائلة ، فيما قالت صفحة منحة كتيب العائلة على فيسبوك "نعلمكم أن تم فتح المنضومة الكترونيه وتم استقبال كـ دفعه أول أكثر من 1000الف عائلة اليوم وتم استقبال عدد بسيط الي تفدي وقف المنضومه وستكون هناك أكثر من دفعه والفرص متاح للجميع واليوم سوف نعلمكم عن موعد فتح المنضومه من جديد" .

بدوره أكد عقيلة صالح أنه بعد صرف منحة كُتيب العائلة لن تكون هناك عائلة ليبية فقيرة .

قم بالدخول على رابط منظومة منحة الزوجة والأبناء الموجودة على الشبكة

قم بكتابة رقم القيد الخاص بك (رقم قيد الاسرة )

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بعدها سيظهر لك قاعدة بأسماء الأفراد المستحقين للعلاوة هم وأسرهم

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