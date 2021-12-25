تراند اليوم : عثمان الجزء 3 الحلقة 1 HD مسلسل قيامة عثمان 65 HD قيامة عثمان 65 facebook مترجمة

عثمان الجزء 3 الحلقة 1 مشاهدة وتحميل الحلقة 1 الحلقة 65 من مسلسل الدراما والتاريخ التركي قيامة المؤسس عثمان الموسم الثالث الحلقة 1 الاولي مترجمة يوتيوب قصة عشق بطولة بوراك ، وفي مسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث الحلقة 65 نشبت معركة حامية بين عثمان ومحاربيه والصليبين وتمكنوا خلالها من أسر حاكم صليبي.

تدور أحداث المسلسل حول الغازي عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وعن قيام الدولة ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث وأصغر أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية.

عثمان الجزء 3 الحلقة 1 أحداث المسلسل تتحدث على قيام الدولة العثمانية ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة من قبل عثمان وهو أصغر أبناء أرطغرل، فيخلف أباه بعد وفاته، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية من جديد والتحديات التي تواجه الدولة، وجسدت الممثلة التركية أوزغي تورير شخصية بطلة مسلسل قيامة عثمان وهي زوجة السلطان عثمان، ويجسد الممثل تورغوت الب والذي يقوم بالعديد من المهام في عهد عثمان ولد السيد أرطغرل.

عثمان الجزء 3 الحلقة 1

أنتجت هذا المسلسل مؤسسة بوزداغ التركية ويعتبر الممثل بوراك هو بطل هذا المسلسل، وقصة هذا العمل أنه من الأعمال التي تحاكي نشأة الدولة العثمانية والبعد التاريخي الكامل لهذه الدولة، وانتقالها من البدايات إلى التقدم، والعقبات التي واجهتها وخصومها وأعدائها فقي إطار تشويقي كبير.