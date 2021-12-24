تراند اليوم : حفلة راس السنة الرياض .. 13 نجماً في حفلات راس السنة 2022

حفلة راس السنة الرياض ، حيث تعتبر حفلة رأس السنة في الرياض 2022 إحدى فعاليات موسم الرياض وهو من أقوى وأشهر المواسم السعودية التي يقبلها السائحون من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، بالنظر إلى الأحداث. . والاحتفالات التي يشهدها هذا الموسم، ويريد العديد من المعنيين بموسم الرياض معرفة موعد حفل افتتاح موسم الرياض 2022 وسنقدم تفاصيلهم.

موسم الرياض

موسم الرياض هو واحد من 11 مهرجانًا وموسمًا سعوديًا، تم إطلاقها في المملكة العربية السعودية اعتبارًا من عام 2022. والهدف من موسم الرياض هو تحويل المملكة إلى وجهة سياحية عالمية. تقتصر أيام الاحتفال بموسم الرياض على 70 يومًا في العاصمة السعودية الرياض. تم تمديدها سابقا بعد أن وصل عدد الزوار إلى أكثر من 7 ملايين شخص، وتم تمديدها في صحارى وينتر وندرلاند والمربع وسفاري والرياض حتى 18 يناير 2022، وفي مارس 2022 تم توسيعها في الرياض بوليفارد. وبلغ عدد فعاليات المهرجان أكثر من 100 فعالية، موزعة على 12 موقعًا بمساحة إجمالية 14 مليون متر مربع، نفذتها 28 شركة سعودية.

13 نجمًا بحفل واحد في الرياض

أشعلت تغريدة المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للترفيه مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تصدرت محرك البحث "جوجل" وأصبحت "تريند"، مزيحا معاليه من خلالها الستار على اضخم حدث فني في الوطن العربي سيشهده موسم الرياض ليلة 31 ديسمبر 2021 ليكون اجمل بداية لعام 2022 ممثلا في حفل هو الأكبر والاضخم والابرز غنائيا بعنوان Riyadh Trio Night ، تقدمه الهيئة العامة للترفيه، من تنظيم واشراف هرم شركات الانتاج روتانا للصوتيات والمرئيات.

وكشف المستشار تركي آل الشيخ في تغريدته على "تويتر" بوستر الحفل الفريد الذي سيضم 13 مطربا ومطربة ، يقودهم "فنان العرب" محمد عبده، اما بقية النجوم فهم : عبادي الجوهر، عبد الله الرويشد، نوال الكويتية، احلام، ماجد المهندس، نبيل شعيل، اصالة، انغام، اصيل ابو بكر، علي بن محمد، فهد الكبيسي، اسما لمنور، وارفق معاليه تغريدته بقوله "فيه اقوى من كذا .. يوم 31 ديسمبر الوعد في موسم الرياض".

عمرو دياب

أعلن النجم عمرو دياب عن إحياء حفل جديد له ضمن فعاليات موسم الرياض يوم 30 ديسمبر الجاري، وذلك على مسرح أبو بكر سالم في بوليفار رياض سيتي.

ونشر الحساب الرسمي لموسم الرياض ملصق رسمي للحفل، عبر موقع "تويتر"، مصحوبة بتعليق :"ومالُه لو ليلة تُهنا بعيد بصوته .. وسبنا كلّ الناس.. الهضبة عمرو دياب جاي بحفلة بيولِّع فيها الأجواء في بوليفارد رياض سيتي يوم 30 ديسمبر".

ويحيي عمرو دياب، حفل آخر في ليلة رأس السنة الميلادية بمدينة دبي الإماراتية، في مجمع دبي فيستيفال سيتي، إلى جانب النجمة اللبنانية ميريام فارس.

إليسا

تقيم إمارة أبو ظبي، في جزيرة المارية، يوم 31 ديسمبر الجاري 2021، احتفالاً برأس السنة الميلادية الجديدة، وتحييه النجمة اللبنانية إليسا.

ونشرت إليسا بوستر الحفل عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وعلقت عليه قائلة: «إنه ذلك الوقت من العام مرة أخرى حيث ننسى كل مشاكلنا ونستعد لاستقبال عام جديد مليء بالأمل والفرح هذا العام.. من سيكون معي هناك؟».

راغب علامة

يحيي الفنان اللبناني راغب علامة، حفل رأس السنة الميلادية في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيقدم باقة متنوعة من أجمل أغانية القديمة والحديثة.

حسين الجسمى

يحيى المطرب حسين الجسمى حفلا غنائيا فى أبو ظبى يوم 31 ديسمبر المقبل بمناسبة الاحتفال بليلة رأس السنة حيث يقدم خلال الحفل باقة من أغنياته الشهيرة.

نوال الزغبي

تستعد الفنانة نوال الزغبي، لإحياء حفل غنائي ضخم، في أمريكا ليلة رأس السنة ضمن الحفلات المقامة للأحتفال بهذة المناسبة.

فارس كرم

ويستعد النجم اللبناني فارس كرم لإحياء حفلا غنائيا فى مدينة برلين بألمانيا، ضمن احتفالات الكريسماس ورأس السنة، يوم الجمعة 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وكان المطرب اللبناني فارس كرم أحيا حفلا غنائيا ناجحا فى مدينة صيدنايا بسوريا، في شهر أغسطس/آب الماضى.

نانسي عجرم ورامي عياش وأحمد سعد

يستعد نجوم الغناء، النجمة اللبنانية نانسى عجرم وسوبر ستار رامى عياش والنجم أحمد سعد لإحياء حفل بالسخنة ضمن حفلات رأس السنة.

وتتألق نانسى وعايش واحمد سعد اخر حفلا "عام 2021" يوم 31 ديسمبر والخفل من تنظيم منظم الحفلات الشهير ياسر الحريرى والذى تألق بمجموعه كبير من الحفلات هذا العام نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى .

سميرة سعيد وعبد الباسط حمودة وحكيم

يحيي المطربون سميرة سعيد وعبد الباسط حمودة وحكيم حفل غنائي على ضفاف النيل في أحد الفنادق الكبرى.

رامي صبري

يستعد المطرب رامي صبري لإحياء حفل رأس السنة الميلادية هذا العام 2022، في دولة الإمارات بأشهر وأفضل أغانيه.

محمد عدوية

يستعد النجم محمد عدوية، لإحياء حفل غنائي ضخم بالتجمع الخامس وذلك يوم ٢٥ من شهر ديسمبر الجاري وذلك بمناسبة احتفاليات رأس السنة.

وتنوع موسم الرياض مع العديد من الفعاليات والاحتفالات الخاصة التي لن ينساها من رآها، مثل ما يلي:

عروض حماسية.

والحياة البرية.

…….

والعلامات التجارية العالمية.

بالإضافة إلى معارض السيارات.

ولادات والالاب.

مهرجانات شرقية وأجنبية.

والتراث والفن.

معرض الصيد والصقارة السعودي.

مهرجان فيراري.

كرنفال الرعب.

حديقة تزلج.

حديقة ساحرة.

بارك سيرا على الأقدام.

ليلي إيدن.

ليالي المحروسة.

الفرقة الكورية BTS.

تجربة نيرف.

تجربة مارفل.

النافورة الراقصة.

موعد حفل افتتاح موسم الرياض 2022

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن موعد حفل افتتاح موسم الرياض 2022، ونشر المستشار آل الشيخ على حسابه الرسمي على تويتر الترويج لموسم الرياض، ووصل إلى 14 منطقة في احتوت الرياض على 70 حفلة عربية و 6 حفلات عالمية و 18 عملاً عربياً و 6 أعمال دولية و 350 عرضاً مسرحيًا، لنطرح موعد حفل افتتاح موسم الرياض 2022.

وعلق آل الشيخ على الترقية قائلاً: “ننتظركم بإذن الله يوم 20 أكتوبر في حفل الافتتاح ومسيرة موسم الرياض، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الموسم في المؤتمر الصحفي يوم 4 أكتوبر. إن شاء الله .. مفاجآت كبيرة غير مسبوقة .. تشتاق إلينا “.

كما أعلن المستشار عبر حسابه الرسمي على تويتر وفيسبوك إطلاق النسخة الأولى من روايته الأولى، تشيلو، في معرض الكتاب، والتي ستتحول بالتأكيد قريبًا إلى فيلم.

وبذلك يكون حفل افتتاح موسم الرياض 2022 يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2022 م الموافق 14 ربيع الأول 1443 م. ج.

ننتظركم بإذن الله في 20 أكتوبر في حفل افتتاح ومسيرة … تفاصيل الموسم سيتم الإعلان عنها في المؤتمر الصحفي يوم 4 أكتوبر بإذن الله … مفاجآت كبيرة غير مسبوقة .

– تركي آل الشيخ (Turki_alalshikh)

فعاليات موسم الرياض الجديد 2022

أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن الفعاليات والاحتفالات التي ستشهدها موسم الرياض الجديد 2022 والتي ستقام في أقل من شهر في منطقة الرياض والتي من المتوقع أن تكون ناجحة كما في السنوات السابقة، خاصة أن الفعاليات الموسم الحالي أكثر متعة وأفضل، وستكون أحداث موسم الرياض على النحو التالي:

14 منطقة.

6 حفلات موسيقية دولية.

350 عرض سينمائي.

200 مطعم عالمي.

6 مسرحيات دولية.

70 مقهى.

7500 يوم من النشاط.

10 معارض دولية.

70 حفلة موسيقية.

2 مباراة كرة قدم دولية.

1 مصارعة.

18 مسرحية عربية.

تسعى طوال موسم الرياض إلى توفير مزيج من التفرد والتشويق والحداثة، لجعل الرياض واحدة من أكبر حاضنات العالم، ووجهة مفضلة ومساحة محفزة للمقيمين والزائرين، من أجل تحقيق تعدد رفع مستوى صناعة الترفيه وزيادة حجمها، وخلق فرص عمل للباحثين عن عمل، مع نمو الربحية الاقتصادية وجذب الاستثمار الأجنبي.

حفل افتتاح موسم الرياض 2022

كم تبقى حتى افتتاح موسم الرياض 2022؟

وينتظر الجميع هذه الأيام الإعلان عن الفعاليات التي ستبدأ في موسم الرياض لهذا الموسم الجديد، خاصة الحفلات التي ستكون في حفل افتتاح موسم الرياض والتي يتطلع إليها الكثيرون. عن بدء العد التنازلي لحفل افتتاح موسم الرياض 2022 وهو كالتالي:

كم تبقى حتى افتتاح موسم الرياض 2022؟

أماكن فعاليات موسم الرياض 2022

شهدت العاصمة السعودية تحضيرات واستعدادات مكثفة لموسم الرياض الذي سيبدأ في 20 أكتوبر، الأمر الذي جعل الكثير من مواطني الرياض ينتبهون إلى الأماكن التي ستقام فيها الفعاليات والاحتفالات، مما يسهل تحديد الأماكن المخصصة لموسم الرياض 2022. الأحداث. سيتم تنفيذ الأنشطة على النحو التالي:

بوليفارد الرياض.

واجهة الرياض.

معرض الرياض للسيارات.

رياض وينتر وندرلاند.

ملاعب الرياض.

الحي الدبلوماسي.

الساحة هي موسم الرياض.

الملز موسم الرياض.

وادي نمار.

مطبعة الرياض.

الرياض سفاري موسم الرياض.

صحارى الرياض.

رابط إلى موقع فعاليات موسم الرياض 2022

أطلقت الهيئة العامة للترفيه موقعًا رسميًا لموسم الرياض، يتم من خلاله عرض احتفالات وفعاليات جديدة في موسم 2022 الجديد، وهو ما يتوقعه العديد من محبي الاحتفالات والفعاليات، خاصة أولئك الذين شاركوا في الموسم الماضي وعبروا عنه. تمت الموافقة عليها لفعاليات الرياض 2022 م، حيث هناك الكثير من البحث عن الأحداث الجديدة التي ستشهدها في موسم الرياض 2022، ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول أحداث الرياض 2022 من خلال الموقع الرسمي للفعاليات “”.

هذه كل المعلومات والتفاصيل المتعلقة بموعد حفل افتتاح موسم الرياض 2022، وقد تحدثنا عن موسم الرياض بشكل عام، حيث أظهرنا لكم أهم أحداث موسم الرياض الجديد 2022 التي يشارك فيها الكثير من المواطنين السعوديين. والسياح ينتظرون.، بينا موعد حفل افتتاح موسم الرياض 2022.