تراند اليوم : الزمالك مباشر .. بث مباشر الزمالك وسموحة في منافسات السوبر المصري لكرة السلة

ننق لكم في بث مباشر الزمالك وسموحة في منافسات السوبر المصري لكرة السلة، وتنطلق مباراة الزمالك ونظيرة سموحة El Zamalek vs Smouha مساء اليوم الجمعة 24 من ديسمبر الحالي فى منافسات دوري السوبر المصري لكرة السلة رجال حيث يلتقي الفريقين فى اطار منافسات الجولة الخامسة من ذهاب بطولة السوبر لكرة السلة

مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة

نعرض مباراة فريق سموحة ضد نظيرة فريق الزمالك من خلال موقع كورة اون مساء اليوم في اطار منافسات الاسبوع الخامس من مرحلة الذهاب في مسابقة دوري السوبر المصري لكرة السلة رجال ويمكنكم متابعة مباريات اليوم من koraon مباشر

تنطلق مباراة سموحة والزمالك الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

يمكنكم الاستمتاع بمتابعة مباريات دورى كرة السلة المصري من موقع كورة اون لجماهير الفريقين ومتابعى وعشاق كرة السلة فى تغطية حية لمباراة فريق الزمالك مع فريق سموحة ضمن منافسات بطولة دوري السوبر المصري لكرة السلة رجال

موعد مباراة الزمالك وسموحة كرة السلة

توقيت الساعة 6:00 مساء بتوقيت فى مصر

الساعة 7:00 مساء بتوقيت فى السعودية

توقيت الساعة 7:00 مساء بتوقيت فى الاردن

توقيت الساعة 8:00 مساء بتوقيت الامارات