الاكثر متابعة اليوم - رولا يموت ترفع قضية اثبات نسب وهل وصفت هيفا باللقيطة؟

أعلنت عارضة الأزياء اللبنانية رولا_يموت عن استعدادها لرفع قضية اثبات نسب وأنها وكّلت محاميْن لتولي هذه القضية.

وكتبت: (رولا_يموت ترفع شكوى قضائية في المحكمة اللبنانية لتثبيت النسب واستحصال جميع ثرواتها وحقوقها القانونية والشرعية وقد عينت ٣ محامين من آل يموت وعيتاني)

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كتب أحدهم على قرارها مؤكدًا أنها منبوذة من عائلتها وتحديدًا من أخواتها اللاتي اجتمعن سويًا للاحتفال بخطوبة أختهن هناء البارحة بلا رولا.

رولا ردّت على ذلك التعليق بلهجة عالية، وكتبت: (مين؟ اللي بيها متبري منها لأنو خيها شهيد، أو اللقيطة مجهولة هوية الأب، أو اللي تبناها على اسمو شفقة ورحمة؟ ما بشرفني وجودي)

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تساءلت الأغلبية ما اذا كانت تقصد أختها الفنانة اللبنانية هيفا_وهبي التي ربّاها والدها محمد يموت حين كانت صغيرة، وأكدت رولا أنها لم تقصد هيفا وتجمعها علاقة جيّدة بها، بل أنها تقصد شخصية أخرى وستأخد حقها منها بالمحاكم.

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وكتبت: (ما في مشاكل مع اختي فوفا حبيبتي ابدًا كلو تمام عسل وقشطة، مشكلتي مع حدا غير بالعيلة ما رح صرح عن الاسم قبل ما يطلع قرار المحكمة اقتضى التوضيح)

اذًا رولا لم تقصد الاساءة لا لهيفا ولا لأختيْها، بحسب كلامها.