الاكثر متابعة اليوم - هيفا بالبيكيني وظهر كل شيء – صورة

نشرت هيفا_ماجيك عددًا من الصور لها ارتدت فيها البيكيني الفاضح، وقالت إنها تحن لهذه الأيام التي كانت تتنقل فيها كيفما أرادت ومتى قررت ذلك.

تحركاتها باتت ضيقة للغاية، ولا تغادر منزلها وزوجها اللبناني ربيع لا يفارقها أيضًا وتطل يوميًا على السوشيال ميديا وكل من يهاجمها يأخذ نصيبه من الشتائم التي تطلقها دائمًا.

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تحاول تغيير الصورة النمطية عنها والمتمثلة بكونها مجرد متحول جنسي أو شبيه ل هيفاء_وهبي، يتابعها الملايين على سناب شات لتكون ضمن قائمة 10 الشخصيات الأكثر متابعة على سناب شات، ويتابعها على الإنستغرام أكثر من مليون ونصف متابع.

وكانت عرضت ماجيك خلاصة التقرير الطبي الذي بواسطته قامت بعملية التحول وأكد الطبيب الشرعي في خلاصته بأن ماجيك لديها نسبة عالية من هرمونات الأنوثة ويجب عليها التحول ليتطابق إحساسها مع مظهرها الخارجي.

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