تراند اليوم : حفلات موسم الرياض .. أسعار تذاكر حفلات موسم الرياض2021- 2022

حفلات موسم الرياض وأسعار تذاكر حفلة أحلام موسم الرياض 2021، يعتبر موسم الرياض من أكبر واضخم المهرجانات التي تمت إقامتها في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذا المهرجان الذي بدأ في شهر أكتوبر الماضي لا زال مستمرا حتى الآن، وسينتهي خلال هذا الشهر في تاريخ الخامس والعشرين من شهر ديسمبر، ويحتوي مومس الرياض على عدد كبير من الفعاليات المختلفة التي تتنوع ما بين الحفلات، والمسرحيات والعروض المختلفة التي تلفت انتباه الجمهور الذي يأتي من كل مكان من أجل حضور هذا المهرجان والمشاركة فيه، وتعتبر حفلة أحلام من الحفلات التي سيتم إقامتها في الموسم خلال الأيام القادمة، ولذا سنتعرف اليوم حول أسعار تذاكر حفلة أحلام موسم الرياض 2021.

حفلة أحلام موسم الرياض 2021

قامت الهيئة العامة للترفيه بالكشف عن الموعد الخاص بالحفلة الخاصة بالفنانة أحلام الشامسي، والذي سيكون قبل يومين من انتهاء موسى الرياض، وبالتحديد في تاريخ الثالث والعشرين من شهر ديسمبر لعام2021، حيث يعتبر هذا الحفل الذي يقوم بانتظاره عدد كبير من الناس، وذلك لما تتميز به الفنانة أحلام من صوت جميل يجذب الناس لسماعته، بالإضافة على طاقتها الحيوية التي تقوم بإرسالها للناس من خلال ابتسامتها، وقد تم الإعلان على صفحة الرئيس الخاص بالهيئة العامة للترفيه “تركي ال الشيخ” بأن الحفلات الغنائية لن يزيد العدد فيها عن 40%، وذلك حفاظا على صحة المواطنين من فايروس كورونا.

سعر حفلة أحلام في موسم الرياض

يقوم كثير من الناس بالتساؤل حول موضوع السعر الخاص بحفلة أحلام التي سيتم اقامتها في المملكة العربية السعودية في موسم الرياض، حيث أنه لا بد لهم بأن يقوموا بالعمل على حجز التذكرة قبل أن يسمح لهم بدخول الحفل، وحجز التذكرة يستلزم الدفع من خلال الموقع، وتختلف أسعار حفلة أحلام من فئة لأخرى، وهي على النحو الآتي:

الفئة A: وتصل قيمة هذه الفئة 955 ريال سعودي.

الفئة B: وقيمتها 575 ريال سعودي.

الفئة C: وتبلغ سعرها 345 ريال سعودي.

فئة الـ VIP: وسعرها 1950 ريال سعودي.

فئة الـ VVIP: بـ 3050 ريال سعودي.

Handicap: وقيمتها 300 ريال سعودي.

كيفية حجز تذاكر حفلة أحلام موسم الرياض 2021

كما يتساءل كثير من الناس عن الطريقة الصحيحة التي يمكن لهم أن يقوموا بحجز التذكرة من خلالها، حيث يمكنهم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع موسم الرياض بالنقر هــنـــا .

. أن يختار الشخص “حفلة أحلام”.

أن يقوم بتسجيل الدخول للموقع.

يتبع التعليمات الخاصة بالحضور.

يقوم بالنقر على الفئة الخاصة بالتذكرة المرادة.

ينقر على “تأكيد”.

يقوم باختيار طريقة الدفع المناسبة له من بين عدة خيارات متاحة أمامه.

قمنا اليوم بتقديم أهم المعلومات والتفاصيل الواردة حول موضوع أسعار تذاكر حفلة أحلام موسم الرياض 2021، والذي تعرفنا فيه عن كيف يمكن حجز التذكرة وموعد هذه الحفلة.