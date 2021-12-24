تراند اليوم : نتيجة كلية الشرطة 2022 .. أسماء المقبولين في كلية الشرطة 2021 - 2022

أعلنت أكاديمية الشرطة عن نتيجة اختبارات القبول في كلية الشرطة لعام 2021-2022، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالأكاديمية، والتي كان قد تقدم لها هذا العام نحو ثلاثون ألف طالب، أملًا في الانضمام للأكاديمية.

ويمكن الاطلاع على نتيجة كلية الشرطة 2021 عبر موقع الرسمي لوزارة الداخلية من هنــــــــــــــــــــــــــــا ونظرًا للبحث المستمر عن طريقة الحصول على نتيجة القبول في كلية الشرطة فقد قامت الأكاديمية بتوفير رابط نتيجة كلية الشرطة ونتائج الاختبارات من هنـــــــــــــــــــــــــــــا.

وكان قد تم الانتهاء من قوائم المقبولين بعد أن اجتازوا كافة الاختبارات الضرورية حتى الوصول إلى اختبارات الهيئة، وقد تم مراعاة اختيار أفضل العناصر وبمنتهى الشفافية والدقة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد أجرت تحرياتها حتى الدرجة الرابعة للملتحقين بكلية الشرطة، وذلك من أجل اختيار أفضل العناصر اللازمة.

وكان شباب الجامعات المصرية قد أعربوا عن سعادتهم حول الجهود المبذولة لإعداد طلاب كليات الشرطة، وتدريبهم بدنيًا وتدريبًا، وأشادوا بالمنظومة الثقافية والتدريبية التي يتمتع بها الطلاب بكلية الشرطة.

وكان قد صرح رئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد العمري، عن قيام الكلية بفتح باب التقدم أمام خريجي المؤهلات العليا، وحملة الماجستير والدكتوراه، وذلك للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين.

شروط القبول في أكاديمية الشرطة 2021

هذا وقد أوضح العمري بأن هناك حزمة من الشروط والضوابط التي يجب أن تتوافر في الشخص الراغب بالالتحاق بكلية الشرطة ، وتمركزت تلك الشروط فيما يلي:

لابد أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية المصرية أصل وليس عن طريق التجنس.

يجب أن يكون المتقدم ذو سمعة حسنة.

يجب على المتقدم إلا يكون قد تم صدور حكم عليه ف أحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يعادلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة.

لم يصدر في حق المتقدم حكم بالسجن في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة.

إلا يكون المتقدم قد تم فصله مسبقاً بسبب قرارا تأدبيي وبشكل نهائي.

هذا وقد تضمن إعلان كلية الشرطة، كيفية التقديم للالتحاق في دفعة الضباط المتخصصين لهذا العام، حيث سيكون تقديم الطلبات باليد في مقر مكتب التنسيق بأكاديمية الشرطة، بالتجمع الأول، البوابة رقم 5.