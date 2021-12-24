تراند اليوم : مسلسل بربروس الحلقة ١٤ .. مسلسل بربروس الحلقة 14 مترجمة للعربية

يعتبر مسلسل بربروس من المسلسلات التركية الشهيرة في تركيا والوطن العربي، والذي يشاهد حلقات ملايين المشاهدين عبر المنصات التي تعرض مسلسل بربروس أو البربروسيون التركي، وهو من نوع مسلسلات الأكشن التاريخية والتي تتحدث عن الدولة العثمانية في تركيا وبعض سلاطينها، المكون من موسم واحد ومدة الحلقة 120 دقيقة، من إنتاج شركة إي سي فيلم.

قصة مسلسل بربروس التركي

يصنف مسلسل بربروس التركي من مسلسلات الأكشن التركية التاريخية، والذي يروي حياة بربروس خير الدين باشا والذي كان له دور كبير في الإمبراطورية العثمانية، وكان من أكبر مؤيدي خير الدين بربروس أخيه عروج بربروس الذي تمكن من السيطرة على جميع السواحل، وقد كتب السيناريو: جنيد أيسان، أوزان أكسونغور، بالتعاون مع الكاتب أوغوز أياز، ويتم ترجمة حلقات مسلسل بربروس التركي على موقع النور المتخصص في ترجمة المسلسلات التركية والتي يتم عرضها عبر موقع قصة عشق الذي يعرض العديد من حلقات المسلسلات التركية الشهيرة، وستدور أحداث الموسم الجديد حول قصة البطل المجاهد خير الدين بربروس والذي خاض الكثير من الحروب ضد الصليبيين وانتصر فيها، كما ساعده أشقائه الأربعة في جهاده ونضاله ضد الصليبيين.

أين يعرض مسلسل بربروس التركي

يتم عرض حلقات مسلسل بربروس التركي على قناة trt1، على التلفزيون، وقد بدأ صناع المسلسل بالتجهيز لأدوارهم وخاصة من سيجسدون أدوار إلياس وإسحاق اخوان بربروس، وقد بدأ الممثل العالمي انجين التان دورات قتالية إستعداداً لتصوير الموسم الجديد من المسلسل، والذي ينافس مسلسل قيامة أرطغرل التاريخي الشهير، ويكمل الموسم الجديد قصة البحار خير الدين بربروس قبطان بحر الإمبراطورية العثمانية المعروف بقبطان باشا.