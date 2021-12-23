الاكثر متابعة اليوم - هيفا وهبي هل تتزوج؟

شاركت عارضة الأزياء اللبنانية رولا_يموت خاصية الأسئلة والأجوبة مع جمهورها وسألها البعض عن موعد زفافها أو ارتباطها ودخولها القفص الذهبي.

وأجابته بما معناه: (ما بتزوح قبل اخواتي الكبار وانشالله قريبًا)

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اعتقد البعض أنها تلطّش على زواج هيفا لكنها لم تحدد أي اخت ستتزوج قريبًا.

هيفا لن تتزوج حاليًا ولا علاقة حب في حياتها، ورولا قصدت أختها هناء التي ترافق هيفا دائمًا بكل تنقلاتها.

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هناء احتفلت بخطوبتها من الشاب ايدي بارودي بعد علاقة حب طويلة جمعتهما سويًا على أمل أن يتكلل بزواج قريب كما لمّحت رولا.

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الفنانة اللبنانية هيفا شاركت أختها هناء بحفل خطوبتها ولم تتركها في يومها الكبير.