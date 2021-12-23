تراند اليوم : بث مباشر ريال مدريد .. بث مباشر الريال ضد اتلتيك بلباو مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو ريال مدريد واتلتيك بلباو مباشر

بث مباشر ريال مدريد بث مباشر الريال مباراة ريال مدريد مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو ريال مدريد واتلتيك بلباو مباشر تشكيلة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو اعتمدها المدير الفني للنادي الملكي كارلو أنشيلوتي، فمن المقرر أن تعقد المباراة مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021، في سياق مباريات الجولة الواحدة والعشرون من الدوري الإسباني “الليجا”، ويرغب المدرب الإيطالي في مواصلة سلسلة الانتصارات والانفراد بمركز صدارة الليجا، حيث يمر النادي الملكي بمرحلة جيدة حقق فيها اللاعبين العديد من النتائج الجيدة.

وستقام مواجهة ريال مدريد وأتلتيك بلباو على أرض ملعب السان ماميس، وسيفقد النادي الملكي خدمات العديد من اللاعبين وسيعمل المدير الفني كارلو أنشيلوتي على تعويض غياب اللاعبين، فمن أبرز الغيابات ماركو أسينسيو، ورودريجو جوس بسبب إصاباتهم بفيروس كورونا، وسيدفع بالنجم المتألق كريم بن زيما، إلى جانب استمرار اعتماده على فينسيسوس جونيور، واللاعب ايدين هازارد.

وسيتنطلق مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في تمام الساعة 10:30 مساءً حسب توقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين، وفي تمام الساعة 11:30 مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والعراق وقطر والكويت، وفي تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.