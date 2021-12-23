تراند اليوم : بث مباشر ريال مدريد .. مباشر ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد مباشر HD ريال مدريد اليوم مباشر مشاهدة ريال مدريد واتلتيك بلباو مباشر

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو بتقدم الريال بهدفين مقابل هدف، فيما نتابع واياكم أحداث الشوط الثاني من مباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو التي يسعى فيها كلا الفريقان لتحقيق الفوز.

ريال مدريد هو الضيف في لقاء اليوم وذلك ضمن لقاءات الاسبوع الواحد وعشرين من منافسات الدوري الاسباني في هذا الموسم ، ريال مدريد قبل مواجهه اليوم كان قد تعثر علي ارضه في الجوله الماضيه من الدوري الاسباني وذلك عندما يستقبل علي ارضه فريق قادش وتعادل الريال في هذه المباراه التي انتهت بدون اهداف ،وحاليا الريال هو متصدر جدول ترتيب الدوري الاسباني في هذا الموسم برصيد 43 نقطه وذلك بعد ان خاض 18 مباراه الي الان في الدوري في هذا الموسم ومن خلال هذه المباريات كان الريال قد حقق الانتصار في 13 مباراه وتعادل في اربع مباريات وخسر الريال مباراه واحده قبل مواجهه اليوم.

مباراة أتلتيك بلباو وريال مدريد يلا شوت

فيما فريق اتلتيك بلباو فهو صاحب الارض في مباراه الليله وذلك ضمن مباريات النصف الاول من عمر الدوري الاسباني لهذا الموسم ، اتلتيك بلباو قبل مواجهه الريال يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الاسباني لهذا الموسم برصيد 24 نقطه وذلك بعد ان خاض هو الاخر 18 مباراه الي الان في الدوري ومن خلالهم تمكن اتلتيك بلباو من تحقيق الانتصار في خمس مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر اتلتيك بلباو اربع مباريات قبل مباراته مع الريال علي ارضه الليله ، واخر مباراه لعبها اتلتيك بلباو في الدوري قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق ريال بتيس وقد حقق اتلتيك بلباو الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بثلاث اهداف مقابل هدفين.