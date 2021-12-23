تراند اليوم : ريال مدريد مباشر .. مباراة ريال مدريد بث مباشر مباراة ريال مدريد مباشر HD بث مباشر ريال مدريد وأتلتيك بلباو

ريال مدريد مباشر مباراة ريال مدريد بث مباشر بث مباشر مباراة ريال مدريد بث مباشر ريال مدريد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد سان ماميس في العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين للدوري الإسباني، لدينا اليوم مباراة تاريخها يحكي عن سيطرة ريال مدريد على لقاءات الفريقين, ففي آخر 13 مباراة فشل بلباو في تحقيق الفوز أمام الملكي, حيث فاز الريال في 9 وتعادل الفريقان في 4 مواجهات, وكان آخر فوز حققه أتلتيك في موسم 2015 بنتيجة 1-0, حينما كانت الأمور الفنية للريال تحت قيادة كارلو أنشيلوتي, ويعتبر ريال مدريد ثاني أقوى الفرق على ملعب "سان ماميش" بعد منافسه التقليدي برشلونة.

سقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي أمام نظيره قاديش بدون أهداف في اللقاء الماضي من الليجا، العملاق المدريدي سيبحث في لقاء اليوم عن الانتصار وحصد النقاط الثلاثة من أجل التقدم للأمام في جدول تريتب الليجا والابتعاد أكثر بالصدارة، ريال مدريد يدرك تماما أن لقاء اليوم سيكون خارج التوقعات ولا سيما وأنه يلتقي مع فريق قوي يمتلك لاعبين على مستوى عالي للغاية سواء على الجانب البدني أو الفني.

ريال مدريد يعاني قبل لقاء اليوم من إصابة أحد نجومه بفيروس كورونا المستجد حيث أعلن النادي أن نتيجة التحاليل للنجم إيسكو جاءت إيجابية ويخضع حاليا لبرتوكول العلاج المتبع من أجل تعافيه من الإصابة، إيسكو كان يعاني من بعض أعراض فيروس كورونا السبت الماضي، رغم أن نتيجة اختباراته جاءت سلبية، علما بان النادي يعاني أيضا من تعرض عدد من نجومه للفيروس في وقت سابق وهم، لوكا مودريتش - مارسيلو - ماركو أسينسيو - رودريجو جويس - جاريث بيل - أندري لونين، وقبل لقاء اليوم يبدو أن أنشيلوتي المدير الفني للفريق سيكون على موعد مع أزمة قوية خلال الفترة القادمة بعد قرار المدير الفني بالدفع بإيدين هازارد أمام قادش في اللقاء الماضي ألا أنه لم يترك أي بصمة، وتوقفت سلسلة انتصارات الميرنجي بتعادل سلبي، وأوضحت أن اللاعبين الكبار في غرفة ملابس ريال مدريد غاضبون من قرار مشاركة هازارد أساسيًا مع الميرنجي في المباراة الأخيرة.

ريال مدريد يعتلي قمة ترتيب الليجا برصيد 43 نقطة بعدما فاز في 13 لقاء وتعادل في 4 مواجهات وخسر في لقاء، وأحرز الفريق 39 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا.

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة بلباو

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيك بلباو

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، ديفيد ألابا، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال.

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، ايدين هازارد.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، ماريانو دياز.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو والقنوات الناقلة لها

تلتقون مع مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم أمام خصم ليس بالسهل وهو فريق أتلتيك بيلباو في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش، الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، الساعة الحادية عشرة والنصف بتوقيت اللمملكة العربية السعودية، وتذاع مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports HD .

وفي الجانب الأخر يتطلع فريق أتلتيك بيلباو إلى تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاثة من أجل تحقيق الفوز الثاني على التوالي من أجل التقدم للأمام في جدول الليجا، أتلتيك بيلباو قادم لمواجهة اليوم من انتصار على ريال بيتيس بثلاث أهداف مقابل هدفين، ويمني النفس بمواصلة سلسلة انتصاراته وإسقاط النادي الملكي في فخ الهزيمة من أجل الزحف للأمام بجدول البطولة، أتلتيك بيلباو يدرك تماما أن لقاء اليوم لن يكون سهلا ولا سيما وأنه سيلتقي مع متصدر الليجا والفريق الاقرب لحصد البطولة التي خسرها في العام الماضي لصالح أتلتيكو مدريد.

أتلتيك بيلباو يتواجد في المركز التاسع برصيد 24 نقطة بعدما انتصر في 5 مواجهات وتعادل في 9 مباريات وخسر في 4 مباريات واحرز الفريق 16 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.

تشكيل أتلتيك بلباو المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: أوناي سيمون

خط الدفاع: انييغو ليكوي - دانييل فيفيان - مكيل بالينزياغا - اينييغو مارتينيز

خط الوسط: بينات اتشيبريا - أوناي فينسيدور - إيكار مونياين - داني غارسيا

خط الهجوم: إينياكي ويليامز - أوهيان سانسيت