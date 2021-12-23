تراند اليوم : المؤسس عثمان 76 مترجمة HD المؤسس عثمان الحلقة 76 مدبلجة للعربية

في أحداث مسلسل قيامة عثمان الجزء الثالث الحلقة 76 يتمكن عثمان من الهرب من رجال الوزير علم الدين شاه والاختباء في إحدى المغارات وكي جراحه والوصول إلى أحد الرعاة ومساعدته وبعدها الوصول إلى زوجته مالهون وتورغوت ألب ورفاقهم.

تورغوت ألب يكون في هذا الوقت قد نجح أيضاً بتهريب ماري من قبضة نيكولا وأخذها جريحة ومداوتها والالتحاق برفقتها بالغازي عثمان.

عثمان يكشف لكوسيس حقيقة خيانة نيكولا لشقيقته ماري ومحاولته قتلها.

كما يذهب عثمان إلى مكان أسر محاربيه ويقوم بتحريرهم وطعن مساعد علم شاه بنفس المكان الذي رماه به بالسهم، وتركه على الأرض يغرق بدمائه.

كما يقتل عثمان بهادير على خيانته الكبرى وتعاونه مع نيكولا والحكام الصليبين.