تراند اليوم : مباشر ريال مدريد .. مباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو بث مباشر مباراة ريال مدريد مباشر الأن مشاهدة مباراة ريال مدريد واتلتيك بلباو

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ويحل أتلتيك بلباو ضيفًا على ريال مدريد في ملعب "سانتياجو برنابيو"، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة لليجا.

ويدخل ريال مدريد المباراة برصيد 33 نقطة في صدارة الترتيب، وبلباو لديه 20 نقطة في المركز الثامن.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو اليوم

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو اليوم

تذاع المباراة عبر قناة beIN sports HD 3.