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تراند اليوم : بث مباشر ريال مدريد واتلتيك بلباو .. بث مباشر ريال مدريد مشاهدة مباراة ريال مدريد مباشر HD ماتش ريال مدريد مباشر HD

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مباشر بث مباشر ريال مدريد بث مباشر ريال مدريد واتلتيك بلباو مباراة ريال مدريد مباشر مباراة ريال مدريد مباشر الأن يحل فريق ريال مدريد، مساء اليوم، ضيفاً على نظيره أتلتيك بيلباو، في اللقاء المقدم من الجولة الـ21 من الليجا، على أرضية ملعب " سان ماميس ".

ويحتل ريال مدريد صدارة الليجا برصيد 43 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن إشبيلية الوصيف، في حين يحتل أتلتيك بيلباو المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

واليكم تشكيلة ريال مدريد المتوقعة من يلا سبورت:

كورتوا
 

ميندي - ناتشو - ميليتاو - فاسكيز
 

كروس - كامافينجا - فالفيردي
 

فينيسيوس - بنزيما - هازارد

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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